Pellegrini: Misie NATO v Pobaltí deklarujú pripravenosť aliancie brániť členské štáty

ADAŽI - Vojenské misie Severoatlantickej aliancie (NATO) v Pobaltí deklarujú odhodlanie a pripravenosť brániť v prípade potreby členské krajiny. Pri príležitosti návštevy slovenských vojakov v Lotyšsku to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Vojaci pôsobia v rámci takzvanej predsunutej prítomnosti aliancie, ktorej cieľom je aj odstrašenie Ruska. Misie v Litve, Poľsku, Estónsku a Lotyšsku vznikli po udalostiach na východe Ukrajiny na žiadosť pobaltských krajín. V oblasti totiž žijú početné ruské menšiny. Slovenskí vojaci pôsobia na základni v Adaži neďaleko hlavného mesta Riga pod kanadských velením.

„Ide o misiu, ktorá vznikla na požiadanie pobaltských štátov, ktoré prejavili určité obavy z možného vývoja situácie v tejto časti sveta po aktivitách Ruskej federácie,“ povedal Pellegrini. Podľa premiéra sa neočakávajú v súčasnosti priame ozbrojené konflikty, misia NATO má skôr preventívne účely.

„Vojaci majú skôr pôsobiť prevenčne a nejakým spôsobom deklarovať podporu ďalších členských krajín v prípade, že by sa niečo dialo. Samozrejme si neželáme ani nepredpokladáme, že by hrozila vojenská operácia,“ dodal premiér. V Pobaltí pôvodne pôsobilo 152 slovenských profesionálnych vojakov, pre zdravotné problémy však dvaja z nich odcestovali domov. Slovensko začiatkom decembra pošle do Lotyšska v poradí štvrtú polročnú rotáciu. Vojaci dosahujú podľa kompetentných veľmi dobré výsledky v rámci rôznych cvičení či bežnej činnosti.