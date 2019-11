Čaputová v Inkognite rozvírila diskusiu, Transparency reaguje: Mala by zvážiť, kto je majiteľom

BRATISLAVA - Účinkovanie prezidentky Zuzany Čaputovej v Inkognite mala rekordnú sledovanosť. Vyvolalo to však aj iný efekt. Ľudia sa začali zamýšľať, či to bolo z jej strany vhodné. Rovnakú otázku si kládla aj nezisková organizácia Transparency International.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa ako tajný hosť predstavila v pondelokovom Inkongnite. Jubilejný diel mal rekordnú sledovanosť a prezidentkinu účasť kometovali mnohí diváci. Niektorým to problém nerobilo, no niektorí poukazovali na to, že to nebolo podľa nich vhodné. Podľa neziskovky Transparency Interntional existujú argumenty pre aj proti.

Mala ísť prezidentka do Jojky?

Príspevok zverejnili na sociálnej sieti. „O tom, či by prezidentka mala chodiť do zábavných relácií typu Inkognito a v akej miere vzhľadom na svoj úrad sa dá diskutovať, sú dobré argumenty za aj proti. Ale pre nás má táto návšteva aj iný rozmer - svojou návštevou prezidentka Zuzana Čaputová podporila nepriamo aj komerčný úspech televízie - popri hokejových MS išlo o druhý najsledovanejší program tohto roka,“ konštatuje organizácia.

Prezidentka podľa organizácie darovala úspech televíziu, ktorú vlastnia finančníci z J&T. „A to v čase, keď jej bývalí stranícki súputníci predkladajú Lex Haščák na obmedzenie oligarchov v zdravotníctve a v médiách. Možno to nie je úroveň Penty, ale J&T má tiež na rováši dosť škandálov za tých 30 rokov. Zábavných relácií je dosť aj vo verejnoprávnej televízii, prečo nemohla ísť tam?“ uviedlo Transparency International.

Čaputová sa zabavila

Neziskovka ďalej uviedla, že chápe, ak politici chodia do pravidelných diskusií do všetkých televízií. „Lebo veď reálne musia, ak sa chcú úspešne uchádzať o hlasy. Ale ísť do zábavnej show nie je žiadna nutnosť pre politika, obzvlášť pre prezidentku. Budeme radi, ak pri svojich nepovinných návštevách komerčných firiem bude viac zvažovať, čo za ľudia ich vlastnia,“ dodáva organizácia. Prezidentka sa však v relácii zabavila. „Treba sa brať s nadhľadom. Bavili ste sa aj vy, tak ako ja?“ napísala na Instagrame Čaputová.

Nie je prvým hosťom z politického života

Napriek tomu, že v relácii spravidla nevystupujú špeciálni hostia z politického života na Slovensku, v minulosti sa už pred kamerami v štúdiu tejto relácie objavili niektoré podobné osobnosti. Výnimkou nie je napríklad bývalý prezident Rudolf Schuster, Milan Kňažko, Boris Kollár či bývalá predsedníčka vlády Iveta Radičová.