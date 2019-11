Návrh na očistenie justície predloží vláda v skrátenom konaní, tvrdí premiér Pellegrini

"Pôjde to teraz ako vlády návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní, aby sme to mohli schváliť počas jednej nasledujúcej schôdze NR SR," povedal Pellegrini. Skonštatoval, že vláda sa snaží svojimi krokmi prispieť k prinavráteniu dôvery ľudí v štát. Podľa jeho slov sa aj s ministerkou vnútra a policajným prezidentom snažia ukázať, že všetko, čo vypláva na povrch, sa dôkladne vyšetrí a nezametie pod koberec.

Pellegrini sa vyjadril aj k návrhu na predĺženie moratória na predvolebné prieskumy z aktuálnych 14 na 50 dní pred voľbami. Poukázal na to, že prezidentka zákon vetovala a predĺženie moratória možno v parlamente tentoraz neprejde. Pôvodný zámer pri tomto návrhu mohol byť podľa neho dobrý. Myslí si, že diskusia zavedení kontrolných mechanizmov v súvislosti s prieskumnými agentúrami či metodikou prieskumov sa uberala správnym smerom. Podotkol tiež, že si nevie predstaviť 50-dňové moratórium na internete.

Prvé hlasovanie o moratóriu podľa neho nebolo tragické, vzhľadom na to, že ho podporili poslanci Smeru-SD, SNS a ĽSNS. "Neznamená to ani budúcu koaličnú spoluprácu, to odmietam," zdôraznil. Citlivejšie to však podľa neho bude pri najbližšom hlasovaní. V súvislosti s podporou poslaneckých klubov pre jednotlivé návrhy sa vyjadril aj k stratifikácii nemocníc. "Neviem, či Smer-SD rokoval s ostatnými stranami o podpore nemocníc," povedal. Vysvetlil, že predseda Smeru-SD Robert Fico mohol mať od kolegov informácie, že návrh nepodporia, a preto požiadal ministerku zdravotníctva, aby reformu stiahla. "Nerobil by som z tejto informácie nejakú drámu," dodal s tým, že poslanci sa bežne na chodbách parlamentu alebo vo výboroch rozprávajú.

Pellegrini sa vyjadril aj k návrhu nezradeného poslanca Martina Fedora na schválenie obrannej a bezpečnostnej stratégie parlamentom. "Vládou prešla. Pre mňa ako predsedu vlády je záväzná a my sa ňou aj pri výkone našej práce riadime. Teraz sa nejakým spôsobom stratila medzi vládou a parlamentom," skonštatoval Pellegrini s tým, že parlament si o nej neželal rokovať. Dodal však, že NR SR na to právo má. Z dlhodobého hľadiska sa však podľa neho Slovensko v tomto stave nemôže nachádzať a so stratégiou sa treba vyrovnať. Kým obranná stratégia nebude v parlamente schválená, nemôže podľa neho ani vláda robiť veľké zásadné rozhodnutia v súvislosti s dovyzbrojením armády.

Lex Haščák, ktorý navrhla koalícia opozičných strán Progresívne Slovensko a Spolu v snahe obmedziť silné finančné skupiny v zdravotníctve, ale aj v médiách, by sa podľa premiéra mohol rozšíriť aj na inú firmu, ktorú však nechcel menovať. Najskôr sa podľa neho treba oboznámiť s detailmi návrhu.

„Tiež sa musíme pozrieť, či je normálne, aby jedna veľká úspešná slovenská firma mohla v jeden moment financovať nejakú neziskovú organizáciu alebo viacero, oficiálne podporovať a sponzorovať konkrétnu politickú stranu, oficiálne sponzorovať, dotovať a dávať dary konkrétnemu denníku v tomto štáte. A tak, asi by bolo treba aj takýto lex pripraviť,“ povedal v diskusii premiér, podľa ktorého ani toto nie je úplne v poriadku. Ak podľa neho niekto chce „otvoriť túto Pandorinu skrinku, tak ju otvorme, ale potom opäť - padni komu padni a postihnime všetky oblasti, nielen zdravotníctvo“.

Tragická nehoda premiéra nenechala chladným

Príčiny tohtotýždňovej tragickej dopravnej nehody, pri ktorej zahynulo 12 ľudí, ukáže až vyšetrovanie. Úroveň kvality ciest mohla by však podľa premiéra Petra Pellegriniho lepšia, ak by sa dokázali investovať na to určené milióny. V dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) – Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko vyhlásil, že po vlaňajšom nástupe do funkcie predsedu vlády vydal pokyn, aby sa na najbližšie štyri roky vyčlenilo dodatočných 200 miliónov eur na údržbu a opravy ciest prvej triedy. Každý rok, počnúc aktuálnym rokom, malo na tento účel ísť 50 miliónov eur. Mrzí ho, „že dodnes neboli vybrané firmy, ktoré to majú spraviť“ a Úrad pre verejné obstarávanie (UVO) opäť tento tender zrušil. Od predsedu UVO Miroslava Hliváka chce zistiť dôvody.

ÚVO bude „musieť veľmi dobre zvažovať, kedy ide o nejakú sebaprezentáciu úradu a kedy ide o strategické záujmy štátu“, tvrdí Pellegrini s tým, že samozrejme zmanipulovaný tender zrušený byť musí. Rezort dopravy prostriedky má. „Žiaľ, nie sú schopní na Slovenskej správe ciest ten tender ukončiť, aby tie peniaze konečne boli viditeľné na našich cestách,“ vyhlásil tiež premiér, ktorému prekáža, že spomínaných 200 miliónov eur stále nevidno na cestách a ich bezpečnosti.

Pellegrini sa domnieva, že priority výstavby a opravy ciest sa nemôžu meniť podľa toho, odkiaľ pochádza minister, odkiaľ je predseda vlády. „Jednoducho, keď raz máme dobudovať diaľničnú sieť, tak to má byť jasné, čo nasledujúcich 10 rokov sa bude robiť a na to sa nesmie nič robiť, keď príde nová vláda a nový minister dopravy,“ povedal v diskusii predseda vlády. Myslí si tiež, že by sa už malo prestať s výmenami riaditeľov podnikov ako Národná diaľničná spoločnosť, Štátne lesy SR alebo Slovenská správa ciest len preto, že sa zmenila vláda. Dodáva, že tieto inštitúcie majú riadiť roky odborníci a vláda im má posielať peniaze potrebné na plnenie ich úloh. Ak by mal mandát urobiť túto zmenu, namiesto politických nominantov by dosadil odborníkov.