Bugár pritvrdil: Ak polícia potvrdí autenticitu komunikácie, Glváč svoj post neudrží

BRATISLAVA - Ak polícia zistí, že komunikácia medzi podpredsedom Národnej rady (NR) SR Martinom Glváčom (Smer-SD) a Marianom K. je pravdivá, Glváč svoj post neudrží. Vyhlásil to podpredseda parlamentu a šéf Mosta-Híd Béla Bugár.

"Ak však polícia zistí, že správy sú pravdivé, nič tam nie je dopísané alebo vybrané, tak myslím si, že v tom momente pán podpredseda Glváč neudrží svoj post," povedal Bugár na štvrtkovom tlačovom brífingu. Doplnil, že sa musí čakať, kým polícia nepovie, že komunikácia je preskúmaná. "Pokiaľ polícia nepovie, že je to autentické, do tej doby je to stále komunikácia medzi dvoma ľuďmi, ktorá je toxická," doplnil šéf Mosta-Híd.

Bugár tiež dodal, že kým polícia nepotvrdí autentickosť komunikácie, poslanci za Most-Híd podporia Glváča vo funkcii a na prípadnej mimoriadnej schôdzi nebudú hlasovať za jeho odvolanie z funkcie podpredsedu NR SR. Líder OĽaNO Igor Matovič a predseda SaS Richard Sulík vo štvrtok informovali, že chcú iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie Glváča z funkcie podpredsedu parlamentu. Dôvodom je jeho údajná komunikácia s Marianom K. Glváč mal vedieť o viacerých kauzách, napríklad aj o tom, že si Marian K. nominoval svojho človeka do funkcie zástupcu riaditeľa Slovenskej informačnej služby.

Glváč tvrdenia odmieta, podal pre ne aj trestné oznámenie. Tvrdí, že líder OĽaNO pácha trestnú činnosť, ak zverejňuje jeho údajnú komunikáciu. Trvá na tom, že sa s Marianom K. nestretol od roku 2012. Marian K. je v súčasnosti obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Premiér a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini uviedol, že o medializovanej komunikácii budú v Smere-SD hovoriť a nebudú ju prehliadať.