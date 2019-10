Poslanci odmietli návrh ústavného zákona: Milosti udelené v kauze Technopol zatiaľ zrušené nebudú

BRATISLAVA – Obvineným v tzv. kauze Technopol nebude možné zrušiť milosti udelené exprezidentom SR Michalom Kováčom. Poslanci Národnej rady SR v utorok v druhom čítaní odmietli návrh ústavného zákona, ktorý by to umožnil. Návrh zákona predložili poslanci za opozičné OĽaNO.

Poslanci sa v návrhu odvolávali na to, že jedným z hlavných aktérov tejto kauzy je podnikateľ Marian Kočner, na ktorého medzičasom podal prokurátor obžalobu v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Obžalovaný je tiež za falšovanie zmeniek TV Markíza a marenie spravodlivosti.

Zdroj: Jan Zemiar

Predkladateľom návrhu išlo podľa ich slov predovšetkým o objektívne vyšetrenie káuz spojených s Technopolom, čomu bránia udelené milosti, "a tak chránia tých, ktorí by sa mali za svoje podvody a iné trestné činy zodpovedať pred súdom". V kauze Technopol už bola zrušená milosť pre Michala Kováča mladšieho, syna exprezidenta Kováča. Rozhodnutie bolo súčasťou zrušenia tzv. Mečiarových amnestií, o ktorom rozhodla NR SR v apríli 2017.

Poslanci sa odvolávali tiež na to, že pred dvomi rokmi boli zrušené len rozhodnutia o udelení milostí, ktoré sa týkali Kováča mladšieho, avšak nie ďalších obvinených v tejto kauze. Líder koaličného Mosta-Híd Béla Bugár vtedy na otázku, prečo nebola zrušená milosť aj Kočnerovi, odvetil, že to bol kompromis vo vládnej koalícii. Podobným návrhom sa už plénum zaoberalo v decembri minulého roka. Opozičná SaS vtedy predložila návrh ústavného zákona, ktorý by prinášal zrušenie milosti pre Mariana Kočnera v kauze Technopol. Návrh poslanci neschválili.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

V apríli 2017 rozhodla NR SR o zrušení tzv. Mečiarových amnestií z 3. marca a 7. júla 1998 a milosti exprezidenta Michala Kováča svojmu synovi z 12. decembra 1997. Právomoc rušiť protiprávne amnestie či individuálne milosti prezidenta dala parlamentu zmena Ústavy SR. V kauze Technopol ide o spor, v ktorom sa rozhoduje, kto je vlastníkom firmy. Podľa právnikov firmy, ktorá zastupuje vlastníkov okolo podnikateľa Pavla Páveka, sa spor týkal významnej časti doterajšieho konania. Podvod mal presahovať výšku dvoch miliónov amerických dolárov.

Exprezidentom zvoleným do parlamentu by sa mohli pozastaviť výhody

Bývalí prezidenti, ktorí by sa po skončení mandátu stali poslancami Národnej rady (NR) SR či nastúpili do inej ústavnej funkcie, by dočasne mohli prísť o svoje výhody, na ktoré majú nárok po odchode z Prezidentského paláca. Novelu zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov predložili do Národnej rady SR koaliční poslanci, v utorok ju posunuli do druhého čítania.

Predkladatelia tvrdia, že je potrebné pripraviť legislatívu na situáciu, v ktorej by sa bývalý prezident stal napríklad poslancom NR SR, členom vlády, sudcom Ústavného súdu SR, predsedom Súdnej rady SR, sudcom, predsedom alebo podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR či generálnym prokurátorom.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Poslanci sa okrem iného pýtajú, či by mala mať bývalá hlava štátu v tomto prípade právo na dvojnásobný poslanecký plat či k dispozícii vozidlo s vodičom financované z verejných zdrojov. Podľa návrhu je preto potrebné "jednoznačne precizovať, že výkon a výhody spojené s aktuálnou (aj nižšou) ústavnou funkciou (plat, funkčné príplatky, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov) majú mať prednosť pred výhodami plynúcimi z postavenia prezidenta po skončení sa výkonu jeho funkcie - a tieto dve veci nie je možné spájať".

Navrhovaná legislatíva hovorí o tom, že pokiaľ bývalý prezident začne vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa, malo by mu byť počas tohto obdobia pozastavené vyplácanie platu a nemala by mu byť poskytovaná ochrana náležiaca prezidentovi. Prezidentovi po skončení sa výkonu jeho funkcie patrí doživotne plat vo výške platu poslanca NR SR. Patrí mu tiež ochrana podľa rozsahu určeného Úradom pre ochranu ústavných činiteľov.

Koaliční poslanci poukazujú na to, že v uplynulých obdobiach sa stali hlavou štátu "mladé osobnosti, u ktorých je predpoklad, že aj po ukončení tejto svojej ústavnej funkcie môžu mať záujem vstúpiť do aktívnej politiky a uchádzať sa o niektorú ďalšiu ústavnú funkciu". Poslanci navrhujú, aby bola novela účinná od 1. januára 2020.

Držať psa na reťazi by mohlo byť zakázané

Držať psa na reťazi s výnimkou času potrebného na kŕmenie, čistenie či ošetrenie by mohlo byť zakázané. Poslanci NR SR v utorok posunuli do druhého čítania novelu zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá tieto zmeny prináša. Návrh predložila poslankyňa Eva Antošová (SNS).

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Novelou by sa podľa poslankyne zabránilo zbytočnému týraniu a utrpeniu psov uviazaných na reťaziach, šnúrkach či špagátoch. "Držanie psa na reťazi spôsobuje zvieraťu utrpenie, môže mať negatívny vplyv na jeho zdravie a môže spôsobiť trvalú poruchu jeho správania," argumentovala poslankyňa v dôvodovej správe. Dodala tiež, že držanie na reťazi potláča prirodzené potreby spoločenského a svorkového zvieraťa, akým pes je, čo vedie k jeho frustrácii, agresívnemu správaniu a sebapoškodzovaniu.

"Ustanovuje sa zákaz držať psa na reťazi s výnimkou času, ktorý je preukázateľne potrebný na kŕmenie, čistenie, vyšetrenie, ošetrenie, alebo iného dôvodu vedúceho k zabezpečeniu pohody zvieraťa a ochrany jeho zdravia," píše sa v dôvodovej správe návrhu. Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. januára 2022, pretože sa podľa Antošovej musí spoločnosť na dané obmedzenie adaptovať.

Hrnko neuspel s návrhom

Parlament neposunul do druhého čítania novelu zákona o Policajnom zbore od poslanca NR SR Antona Hrnka (SNS). Koaličný poslanec chcel, aby duchovní, ktorí pôsobia v polícii alebo v ozbrojených silách, už nemuseli nosiť zbraň.

Predkladateľ v dôvodovej správe argumentoval, že použitie zbrane môže viesť aj k smrteľným následkom, čo je v príkrom rozpore s prevažnou väčšinou náboženských vyznaní, keďže život vnímajú ako najvyššiu hodnotu. Národniari s obdobným návrhom nepochodili ani na začiatku roka.

Novela zákona o športe

Profesionálni športovci by mohli mať možnosť rozhodnúť sa, či s klubmi podpíšu zamestnaneckú zmluvu, alebo budú svoju činnosť vykonávať ako samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z návrhu novely zákona o športe, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

Predkladatelia návrhu a poslanci SNS Dušan Tittel a Tibor Jančula pripomenuli, že športovci doteraz nemohli v kolektívnych športoch vykonávať svoju činnosť ako SZČO. "Aplikačná prax ukázala, že to neprimerane obmedzuje ich zmluvnú voľnosť,“ uviedli. Profesionálny športovec by tak mohol na základe novely vykonávať športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ako SZČO na základe zmluvy podľa Občianskeho či Obchodného zákonníka.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Navrhovanou úpravou, ktorá by mohla vstúpiť do platnosti od 1. januára 2020, sa má tiež umožniť športovým organizáciám možnosť regulácie prestupov aj športovcov, ktorý vykonávajú športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie ako SZČO. Novela má mať okrem jednoznačnejších pravidiel pri uzatváraní zmlúv aj pozitívny vplyv na športové organizácie i športovú komunitu.

Sú o tom presvedčení aj zástupcovia profesionálnych hokejových, basketbalových, volejbalových i hádzanárskych klubov i ich športových zväzov, ktorí návrhu vyjadrili podporu už pred hlasovaním v pléne. "Vítame krok zákonodarcu, ktorý konečne jasnejšie rieši súčasnú nie úplnú jednoznačnosť možnosti výkonu profesionálnej činnosti športovca na Slovensku. Sme presvedčení, že prijatie predmetnej novely bude v prospech slovenského športu," uvádza sa vo vyhlásení.

Novela má však i odporcov, odmietavé stanovisko vyjadrili napríklad Únia futbalových profesionálov a Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja, podľa ktorých právna úprava zhorší pozíciu profesionálnych športovcov v prospech klubov, keďže tie budú presadzovať pre nich výhodnejšiu spoluprácu vo forme SZČO, čo navyše športovcom zhorší vymožiteľnosť ich práv garantovaných existujúcim statusom profesionálneho športovca vykonávajúceho závislú prácu. Upozorňujú tiež na právne nedostatky návrhu.