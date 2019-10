Opäť na to doplatia ľudia: Väčšina miest zvýši od budúceho roka dane aj poplatky

BRATISLAVA – Väčšina slovenských miest zvýši od budúceho roka dane z nehnuteľností aj poplatky pre občanov. Prezídium Únie miest Slovenska (ÚMS) sa dnes na svojom stretnutí v Bratislave zhodlo, že je to jediný spôsob, ako vykryť výdavky samospráv zvýšené v dôsledku viacerých parlamentom prijatých zákonov.

Ako informoval prezident ÚMS Richard Rybníček, mestá rok a pol žiadali poslancov Národnej rady SR, aby neprijímali zákony zaťažujúce ich rozpočty, tieto prosby však neboli vypočuté. Mestá podľa neho teraz musia zvýšiť dane, aby dokázali zabezpečovať služby a základné fungovanie miest.

„Jednou rukou poslanci ľuďom niečo dali, no druhou to zobrali cez zvýšené dane v mestách,“ tvrdil Rybníček. Zvyšovať dane budú podľa neho aj obce a mestá, ktoré sú členmi Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Zvyšovanie dani a poplatkov by museli schváliť mestské zastupiteľstvá, ktoré rozhodujú aj o rozpočtoch.

Zvýšenie výdavkov v rámci rozpočtu miest spôsobila napríklad tzv. chodníková novela, obedy zadarmo, rekreačné poukazy, zvýšenie platov pedagogických aj nepedagogických pracovníkov, novela zákona o sociálnych službách ako aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane od budúceho roka. Rozpočty menších miest tieto zákony zvýšili rádovo o státisíce a krajských miest o milióny eur. Rybníček spomenul aj novelu zákona o bezpečnosti detských ihrísk, ktorú poslanci podľa neho opäť prijali bez predchádzajúcej diskusie so samosprávami. ÚMS chce požiadať prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby túto legislatívu nepodpísala a dala tak mestám viac času, aby sa na ňu pripravili.

Prezídium Únie miest dnes podľa Rybníčka rokovalo tiež o návrhu komunálnej reformy, ktorú chce v budúcnosti presadzovať. S návrhom plánuje únia osloviť predstaviteľov všetkých relevantných politických strán. Cieľom je dosiahnuť, aby budúca vláda zriadila špeciálnu komisiu na štrukturálnu reformu verejnej správy. Jej výsledkom má byť zmena vzťahu centrálnej vlády a územnej samosprávy a rozvoj Slovenska, ktorý by vychádzal z rozvoja miest a spolupráce miest a obcí v mestských regiónoch.