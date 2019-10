Škandály sudcov a prokurátorov z THREEMY rozhýbali vládu! Zásadné vyhlásenie Pellegriniho a Gála

Odborné rokovania by mali prebiehať počas celého dnešného dňa. Technické rokovania budú pokračovať do večera na pôde ministerstva spravodlivosti. Večer by mala byť známa finálna verzia zmien v zákone. Gál by mal následne predstaviť zmene na pôde parlamentu. Súdna rada aj ministerstvo spravodlivosti by mali mať väčšie právomoci v prípade sudcov, ktorí porušujú zákon. Po stretnutí to na brífingu uviedli Gál a Pellegrini.

Nechcem, aby to bol lacný návrh

Premiér potvrdil, že v najbližších hodinách na pôde rezortu spravodlivosti pripravia znenie legislatívnych návrhov, ktoré zabezpečia zákonné a včasné vyvodenie zodpovednosti voči sudcom a prokurátorom.

Pellegrini nechce, aby to boli lacné návrhy Lex Jankovská alebo Lex Trnka. Podľa premiéra pochybenie jednotlivcov ohrozuje službu slušných sudcov a prokurátorov, ktorí denne rozhodujú o dôležitých veciach. „Dnešné stretnutia a výsledky tohto rokovania považujem za podstatný krok k postupnému napraveniu pošramotenej povesti a dôvery našej prokuratúry a súdnictva vo verejnosti,“ povedal premiér.

Zákony by podľa neho mali vytvoriť možnosti, aby sa dali postihovať tí, ktorí sa „spreneverili svojmu poslaniu“. Títo podľa premiéra kazia meno slušných sudcov a prokurátorov, ktorých je väčšina. „Nemienime populisticky tvrdiť, že komplet naše súdnictvo a prokuratúra sú zlé, lebo tým by sme nahrávali alebo nahrávame extrémistom, ktorí volajú po nastolení tvrdej ruky na úkor demokracie,“ povedal Pellegrini.

Konštruktívne stretnutie

Pracovné stretnutie malo podľa premiéra konštruktívny charakter. Doplnil, že na stretnutie prišli všetci s konkrétnymi legislatívnymi návrhmi. Gál potvrdil, že výsledky rokovania by mohli byť známe ešte v pondelok večer. „Musíme si byť istí, že naše návrhy nebudú napadnuteľné na Ústavnom súde, nebudú retroaktívne a nezabránia tomu, aby ľudia, ktorí spáchali trestný čin, neboli trestnoprávne postihnuteľní,“ povedal šéf rezortu spravodlivosti.

Konkrétne zmeny zatiaľ Gál predstaviť nechcel. „Ide o návrh, ktorý bude pôsobiť aj do budúcna, keď vznikne takáto situácia, aby ministerstvo spravodlivosti alebo samotná justícia vedeli promptne reagovať,“ uzavrel Gál. Rokovali aj s ministerkou vnútra Denisou Sakovou, zástupcami polície, súdnej rady a generálnej prokuratúry. Na stretnutí bol policajný prezident Milan Lučanský aj šéf generálnej prokuratúry Jaromír Čižnár.

Predseda okresného súdu končí

Predseda súdu Bratislava III David Lindtner končí vo svojej funkcii. V pondelok to ešte pred pracovným stretnutím uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál. Poznamenal, že Lindtner sám uvažoval spôsobom, že donesie abdikačný list. „Ja som to prijal, pretože veci, ktoré sa udali, nie sú akceptovateľné. On je veľmi dobrý odborník, ale situáciu nezvládol a zlyhal,“ povedal Gál.

Stretnutie s eurokomisárkou pre spravodlivosť

Premiér sa vo piatok v Bruseli stretol s eurokomisárkou pre spravodlivosť Věrou Jourovou. Tá je ochotná Slovensku pomôcť pri legislatívnych zmenách v súdnictve, prokuratúre a polícii. Prisľúbila to Pellegrinimu na spoločnom stretnutí s tým, že právny štát a nezávislé súdnictvo sú základnými piliermi demokratickej spoločnosti. „Predseda vlády Peter Pellegrini sa dnes mimoriadne stretol s komisárkou Európskej únie pre spravodlivosť Věrou Jourovou. Na stretnutí bola posúdená aktuálna situácia na Slovensku s dôrazom na stav súdnictva,“ uviedol ešte v piatok Pellegrini.

„Obaja lídri sa zhodli v tom, že právny štát a nezávislosť súdnictva sú základom fungovania každej demokratickej spoločnosti. Predseda vlády ubezpečil, že Slovensko bude i naďalej pevnou súčasťou hodnotového demokratického priestoru. Komisárka Jourová prisľúbila odborné poradenstvo pri diskusiách o prípadných legislatívnych úpravách v súdnictve, prokuratúre a polícii,“ informoval úradu vlády.

Zmeny treba robiť citlivo

Premiér dodatočne vysvetlil novinárom, prečo sa v tejto oblasti obrátil na Jourovú. Podľa jeho slov je totiž medzi dobrou legislatívou, ktorá pomôže justícii, polícii či prokuratúre, a zásahom do nezávislosti inštitúcií veľmi tenká hranica. „Preto som sa obrátil na pani komisárku, pretože bude veľmi dôležité, aby sme legislatívne zmeny robili veľmi citlivo, aby sme neprekročili tú tenkú hranicu medzi nezávislosťou súdnictva a zásahmi zo strany politikov,“ vysvetlil premiér. „Musíme dať tiež príležitosť disciplinárnym senátom, alebo samospráve, aby mali viac otvorené ruky v prípade týchto osôb,“ dodal.

Na Slovensku sa v ostatnej dobe objavili viaceré podozrenia, ktoré naznačujú zneužívanie systému zo strany niektorých sudcov, prokurátorov či policajtov. Zároveň boli medializované informácie o zvukových nahrávkach. V prípadoch vystupuje aj Marian Kočner, ktorý je v súčasnosti obvinený z toho, že si objednal vraždu novinára Jána Kuciaka.