Podľa Trubana konal Pellegriniho úrad proti verejnému záujmu: Benefity pre štát nie sú žiadne

BRATISLAVA - Benefity zo zmluvy so správcom národnej internetovej .sk domény pre štát nie sú žiadne. Uviedol to líder koalície Progresívne Slovensko-Spolu Michal Truban.

"Benefity pre štát nie sú žiadne. To, čo sme my chceli dosiahnuť reálne pre ľudí a pre náš IT sektor, bolo, že keby sa uplatnil podobný model, ako je v Čechách, tak cena domén pre podnikateľov a pre ľudí mohla byť nižšia. Zároveň zisk, ktorý má firma, mohol zostať na Slovensku, mohol sa točiť u nás, v komunite, v občianskom združení, a podporovať rast startupov, IT sektora a podobne," priblížil Truban.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunerlíková

Štát podľa Trubana mal príležitosť získať asi 3 milióny eur do IT komunity, z čoho sa mohli platiť prednášky, vzdelávanie či nejaký open source softvér podobne ako v Čechách. "Teraz je zložitá situácia, keďže zmluva je nevypovedateľná," podčiarkol Truban.

Úrad konal proti verejnému záujmu

Úrad vtedajšieho podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho konal podľa Trubana v tomto prípade proti verejnému záujmu. "Bez možnosti vypovedania, bez možnosti dohodnúť lepšie ceny pomohli súkromnej firme zarobiť na štáte a predať .sk doménu zahraničnej firme," podotkol s tým, že v prípade úspechu vo voľbách je PS-Spolu pripravené preveriť možnosti vyhlásenia zmluvy za neplatnú.

Štát má možnosť ukončiť zmluvu o spolupráci s firmou SK-NIC, ktorá je správcom národnej internetovej domény .sk. Cieľom zmluvy je zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť slovenského doménového priestoru, a to tak, že štát je oprávnený zmluvu ukončiť, ak si firma neplní svoje povinnosti, reagovala spoločnosť SK-NIC na štvrtkové 3. 10. informácie Nadácie Zastavme korupciu a Združenia poskytovateľov webhostingu o nevýhodnosti štátom podpísaného dodatku k zmluve z roku 2017.

Nadácia Zastavme korupciu vo štvrtok uviedla, že štát podpísal nevýhodnú zmluvu so súkromnou firmou SK-NIC, ktorá je správcom registra slovenskej národnej internetovej domény .sk. Zmluva je podľa nadácie prakticky nevypovedateľná a štát pri podpise posledného dodatku k tejto zmluve mohol dohodnúť lepšie podmienky a vyššiu sumu, ktorú mohla firma SK-NIC investovať do zvýšenia digitálnej gramotnosti na Slovensku.