PRVÉ FOTO Andrej Kiska je po operácii srdca

Informovala o tom RTVS. Kiska podstúpil na Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave podstúpil viac ako tri a pol hodinovú operáciu srdca. Išlo o rutinný zákrok pri plnom vedomí pacienta.

Kiska je po operácii

Operácie prebehla v poriadku a Kiska sa už zotavuje. „Tri a pol hodiny na operačnom stole pri plnom vedomí ubehlo ako voda. Doktori sa tvárili, že všetko prebiehalo hladko. Za to im veľmi ďakujem. Cítim sa výborne,“ napísal na sociálnej sieti Kiska. Pochválil sa aj fotkou zaslúženej odmeny. „Od včera večera som nič nejedol a tak sa celkom teším,“ dodal.

Zdroj: Facebook/Andrej Kiska

Ide o malý zákrok

Včera sa objavili informácie, že Kiska podstúpi operáciu srdca. „Chcel som vás ako prvých informovať o tom, že zajtra idem na malý rutinný zákrok do srdcovo-cievneho ústavu. Mám bežnú arytmiu, máme to v rodine, je to prevencia,“ informoval na sociálnej sieti Kiska. „Verte mi, že týchto pár dní oddychu mi možno aj dobre padne. V nemocnici by som mal byť dva-tri dni,“ dodal.