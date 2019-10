Kiska nie je prvým, kto musel pod nôž: Rozhodujúce chvíle zažil aj expremiér či opozičník Galko

Predseda strany Za ľudí a bývalý prezident Andrej Kiska v pondelok priznal zdravotné problémy, ktoré ho trápia. Čaká ho totiž operácia srdca, čo neskôr aj potvrdil na svojom účte na Facebooku. Sám to ale nazval malým a rutinným zákrokom. "Mám bežnú arytmiu, máme to v rodine, je to prevencia," hovorí vo videu Kiska.

Galko sa trápil s rakovinou

Podpredsedovi strany Sloboda a Solidarita a exministrovi obrany Ľubomírovi Galkovi oznámili lekári nepríjemnú správu ešte počas minulého roka. Poslancovi začiatkom minuloročného obdobia diagnostikovali rakovinu. V tom období to pre bývalého ministra bolo o to ťažšie, keďže sa opätovne prejednávala jeho kauza odpočúvania novinárov. Kvôli nej sa v tom čase musel postaviť aj pre Národnú radu. Poslanec SaS vtedy podstúpil operáciu, pri ktorej mu nádor odstránili. Histológia totiž ukázala, že ide o zhubný nádor.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Galko sa vo februári minulého roka nechal počuť, že sa už cíti lepšie. „Nápor na psychiku tu však je veľký, to nemôžem zapierať. Predsa len je to všetko nová situácia, na ktorú nikto nie je pripravený a všetko sa zbehlo veľmi rýchlo. Častejšie ako v minulosti myslím na brata Vlada, ktorý svoju druhú šancu nemohol dostať, lebo už bolo neskoro. O to viac si tú svoju vážim," písal v statuse Galko.

Podľa jeho doktora v apríli bolo „všetko zlé vonku na 70%”. „Ale keď sme to spolu pozerali na monitore, kde sme obaja videli, že to tam je zatiaľ celé priam vzorové, som na ňom videl, že má normálnu ľudskú radosť, z toho, kde som bol na začiatku roka a kde som teraz,” tešil sa vtedy politik.

Predseda SNS mal problémy hneď po voľbách

Zdravotnými problémami si ešte krátko po voľbách v roku 2016 prešiel aj sám predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko. Danko bol vtedy pacientom Národného onkologického ústavu (NOÚ), potvrdila to v apríli 2016 hovorkyňa NOÚ Viktória Vasilenková. Podľa nej mal nejasný ložiskový nález v stene žalúdka.

Zdroj: Topky/Maarty

Danko v tom období netajil informácie o svojom zdravotnom stave. „Je to žalúdok, potrebujem zákrok, ktorým vyriešia niečo, čo mi vadí v tráviacom mechanizme,“ povedal šéf národniarov. Za zdravotnými komplikáciami Danko videl hektické obdobie, dokonca si ním prechádzal v rovnakom čase ako expremiér Fico. „Odolávate tisíckam útokov, dostávate politické facky, podpásovky a žnete aj energie ľudí, ktorí sa naozaj trápia a rozmýšľajú, ako zmeniť svoj život. Dovolím si aj tu zaželať premiérovi rýchle uzdravenie, vieme, že má za sebou úspešnú operáciu. A dúfať, že aj ja sa po ťažkostiach so žalúdkom rýchlo zaradím do pracovného procesu,“ povedal Danko, ktorý sa v nadchádzajúcich dňoch zúčastnil operačného zákroku.

"Operácia prebehla bez komplikácií, bez väčších prekvapení. V týchto chvíľach je Danko prebratý a komunikuje s ošetrujúcim personálom. Operácia trvala 2 hodiny a 40 minút. Predpokladaná dĺžka hospitalizácie bude 10 až 14 dní," povedal vtedy riaditeľ NOÚ Jozef Dolinský.

Kardiologické ťažkosti šéfa Smeru

O zdravotných problémoch šéfa Smeru Roberta Fica sme exkluzívne informovali ešte v apríli 2016. So zdravotným stavom vtedajšieho predsedu vlády to nevyzeralo vôbec dobre. Vyšetrenia v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) totiž odhalili, že vrcholový politik prekonal vážnu chorobu, ktorá mohla viesť až k smrti pacienta. „Nešlo o klasický infarkt. Vyšetrenie však potvrdilo, že ide o akútny koronárny syndróm,“ povedal vtedy anonymný zdroj s tým, že liečba bude konzervatívna a nebude si vyžadovať operáciu. Fico vtedy prišiel do ústavu sám v sprievode ochranky a sanitka ho nedoviezla.

Zdroj: SITA/AP Photo/Bundas Engler

Neskôr však informácie hovorili o tom, že bývalý predseda vlády musel pod nôž predsa len ísť. Ficov pobyť vtedy už dvakrát lekári predĺžili. Premiéra začali totiž koncom apríla 2016 operovať práve v NÚSCH. Skončili 22. apríla okolo jedenástej doobeda. Podľa informácií Denníka N mal byť dôsledok operácie dvojitý bajpas.

Pravda v roku 2019 napokon priniesla informáciu, že sa Fico mal podrobiť kardiologickému vyšetreniu v Izraeli. ​"Odletel do Izraela. Zveril sa do rúk tamojším najlepším kardiológom. Potrebuje, aby mu poradili a pomohli s jeho verejne známymi problémami so srdcom," povedal vtedy pre Pravdu zdroj zo Slovenska. Fico neskôr tieto informácie poprel a povedal, že bol na výstave obrazov v Mostare.

Bugára to zastihlo v najnevhodnejšom čase

Predsedu Mosta-Híd postihli zdravotné problémy práve počas dôležitých dní prezidentskej kampane. V spomínaných voľbách to totiž ešte nedávno skúšal aj on, no toto obdobie bolo pre Bugára mimoriadne náročné aj po zdravotnej stránke. Prvý signál, ktorý ukazoval, že niečo nie je v poriadku, bol to, že predseda si počas televíznych diskusii nesadal na stoličku.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Líder Mosta 16. marca 2019 priznal, že má nejaké zdravotné problémy. „Vzhľadom na to, že budúci týždeň v utorok idem do nemocnice na operáciu, musím sa dať do poriadku. To znamená ostrihať si vlasy a tak ďalej, lebo päť týždňov potom nemôžem sedieť. Pripraviť si všetky veci do nemocnice a večer potom budeme čakať na výsledky,“ uvádzal Bugár.

Neskôr sa pravda ukázala. "Absolvuje výmenu zlomenej platničky," potvrdila hovorkyňa strany Klára Debnár. Po operácii sa zotavoval niekoľko týždňov, Bugár vtedy hovoril, že päť týždňov nebude môcť sedieť. Bugára potom na rokovaní koaličnej rady zastupovali vtedajší podpredseda strany László Sólymos a predseda poslaneckého klubu Tibor Bastrnák.