VIDEO Kiska opustil nemocnicu v športovom a dobrej nálade: Lieky nezabrali, priznal jeho lekár!

BRATISLAVA - Bývalého prezidenta Andreja Kisku prepustili vo štvrtok z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Počas týždňa tam absolvoval katetrizačnú rádiofrekvenčnú abláciu, teda zákrok na odstránenie arytmií srdca. Jeho ošetrujúci lekár skonštatoval, že Kiska by mohol patriť medzi tú skupinu ľudí, ktorým sa podarí arytmie úplne vyliečiť.

Kiska sa cíti po zákroku dobre a verí, že dopadol úspešne. Zároveň sa poďakoval ústavu za výbornú starostlivosť a priateľské prostredie. Jeho ošetrujúci lekár Peter Hlivák z oddelenia arytmií a kardiostimulácie, ktorý zákrok vykonal, ocenil, že sa exprezident nerozhodol pre zákrok v zahraničí, ale zveril sa do rúk slovenských lekárov.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Nadviazal som malé priateľstvá

Kiska sa poďakoval za starostlivosť a za priateľské prostredie. „Potvrdzuje to to, čo stále opakujem. Napriek tomu, že zdravotníctvo potrebuje systémové zmeny, sú ľudia, ktorí sa obetujú pre zdravie našich ľudí,“ uviedol Kiska. „Atmosféra je tu taká, akú by si pacienti mali zaslúžiť a zaslúžia.“

Po zákroku sa cíti dobre a verí, že výsledky operácie budú dobré. „Za dva dni som nadviazal malé priateľstvá so zdravotným personálom. Diskutovali sme o vnúčatách o deťoch, ukazovali sme si fotky psíkov. Ešte raz, jedno obrovské ďakujem.“ Generálny riaditeľ poďakoval za dôveru.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Kiska mal dlhodobé problémy

Hlivák vysvetlil, že problémy boli u neho dlhodobé a keďže medikamentózna liečba nezabrala tak, ako mala, rozhodli sa pre toto riešenie. Dodal, že bývalý prezident trpel jednou z najčastejších pretrvávajúcich arytmií.

Podľa Hlivákových slov trval zákrok zhruba tri a pol hodiny. Priblížil, že pri modernom zákroku nebolo potrebné otvoriť hrudník. Vykonali ho podľa jeho slov zavedením katétrov cez cievny systém do srdca a následne pomocou rádiofrekvenčnej energie vypálili v srdci ložiská, ktoré sa podieľajú na vzniku a pretrvávaní arytmie.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.