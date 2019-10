Volebný program strany Za ľudí: Dostupnejšia zdravotná starostlivosť aj podpora vzdelávania

BRATISLAVA – Dostupnejšia zdravotná starostlivosť, kvalitnejšie vzdelávanie, podpora rodín či boj proti korupcii. To je časť opatrení z volebného programu politickej strany Za ľudí. Medzi svoje základné programové body radí strana bývalého prezidenta Andreja Kisku aj otvorené a transparentné vládnutie, silné regióny, záchranu lesov či zdravé financie.

V oblasti zdravotníctva chcú členovia strany zrušiť dlhé čakanie na vyšetrenie, zabezpečiť dostatočný počet kvalitných lekárov a sestier a podporiť stratifikáciu nemocníc. V školstve je podľa nich potrebné skvalitniť obsah vzdelávania, zvýšiť mzdy pedagogických a odborných zamestnancov či znížiť byrokratickú záťaž, aby mali učitelia viac priestoru na učenie. V oblasti sociálnej politiky chcú posilniť opatrovateľskú starostlivosť v domácnosti, zaviesť flexibilné čerpanie rodičovského príspevku, finančne podporiť výstavbu 20-tisíc nájomných bytov či zaviesť otcovskú dovolenku pri narodení dieťaťa.

Strana Za ľudí chce presadzovať aj zavedenie transparentného výberu čelných predstaviteľov prokuratúry, navrhne vytvorenie Najvyššieho správneho súdu pre sudcov, prokurátorov, advokátov a iné právnické osoby a bude chcieť zaviesť nový trestný čin, tzv. prikrmovania verejných funkcionárov pri prijímaní malých darov. „Justícia a prokuratúra má pracovať pre blaho všetkých ľudí, nie pre ´našich´, nie pre ´oligarchov´," zdôvodňujú v programovom dokumente.

Predstavitelia Za ľudí chcú taktiež presadiť rozdeľovanie eurofondov na princípe nárokovateľnosti, zastaviť nadmernú ťažbu dreva, vyhlásiť lesy za prírodné bohatstvo, znížiť daňovo-odvodové zaťaženie práce či podporiť budovanie obchvatov miest a obcí na cestách prvej a druhej triedy.

Politická strana Za ľudí na ustanovujúcom sneme v Košiciach 28. septembra volila svojho predsedu, podpredsedov a členov predsedníctva. Predsedom strany sa oficiálne stal jej zakladateľ Andrej Kiska. Exprezident verí, že v budúcoročných parlamentných voľbách dosiahne strana dvojciferný výsledok. „Za ľudí je strana, ktorá presne vie, čo treba zmeniť, ako to zmeniť a predovšetkým je tvorená ľuďmi, ktorí vedia, ako tie zmeny realizovať. Nebojme sa, nemajme strach, my to spoločne dáme,“ povedal na sneme Kiska.