Kiska v nemocnici nezaháľal, práca aj po operácii! VIDEO Nečakaná návšteva i telefonát od exprezidenta

BRATISLAVA - Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska včera absolvoval operáciu srdca. Niekoľko dní by sa mal zotavovať. Zákrok prebehol v poriadku. V stredu poobede ho navštívil jeho spolustraník Juraj Šeliga. Kisku sa v nemocnici spriatelil so sestričkami, mal nečakanú návštevu i telefonát. Napriek operácii sa nevyhol ani práci.

Andreja Kisku prepustia z nemocnice dnes doobedu. Včera ho navštívil jeho kolega zo strany Juraj Šeliga. Na návšteve bol zhruba hodinu a s predsedom strany podebatili o viacerých veciach. Zdá sa, že Kiska neoddychuje ani v nemocnici.

Práca, nečakaná návšteva i telefonát od Schustera

Podľa Šeligu bol Kiska vysmiaty a spokojný. V nemocnici sa o neho starajú dobre, dokonca sa skamrátil aj s personálom. „Skamarátil sa už so všetkými sestričkami aj upratovačkami,“ povedal pre Topky. Bývalého prezidenta prekvapila návšteva jeho manželky a detí. „Volal mu pán prezident Schuster. Rozprávali sa, ako sa má a zaujímal sa o jeho stav.“

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Či bude oddychovať, alebo sa vráti do práce je otázne. Kiska na sociálnej sieti uviedol, že plánuje oddychovať. „Podľa mňa nás prekvapí na centrále, ale pár dní bude oddychovať.“ Ani v nemocnici však nevynechal pracovné povinnosti.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

„Hovoril mi, ako sa má, ale bavili sme sa aj o práci.“ Čo sa týka možného spájania sa s koalíciou PS/SPOLU u Kiskovcov sa nič nemení. „Ako sme povedali, dáme si urobiť prieskum, budeme sa rozprávať s ľuďmi a potom to bude hlboká stranícka diskusia.“ Šeliga uviedol s tým, že sa zachovajú racionálne.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Kisku prepustia

Do nemocnice priniesol Kiskovi Šeliga jahodový kompót a hrozno. „Jeden stranícky kolega, ktorý si buduje politickú kariéru, mi doniesol jahodový kompót. Netuším, čo tým myslel,“ uviedol Kiska na sociálnej sieti. Napriek krátkej hospitalizácii sa už predseda Za ľudí teší domov.

Viac ako tri a pol hodinový zákrok

Predseda strany Za ľudí včera informoval, že musí absolvovať operáciu srdca. Kiska podstúpil na Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave viac ako tri a pol hodinovú operáciu srdca. Išlo o rutinný zákrok pri plnom vedomí pacienta. Operácia trvala niekoľko hodín, všetko však prebehlo v poriadku a Kiska sa zotavuje.

Zdroj: Facebook/Andrej Kiska

„Tri a pol hodiny na operačnom stole pri plnom vedomí ubehlo ako voda. Doktori sa tvárili, že všetko prebiehalo hladko. Za to im veľmi ďakujem. Cítim sa výborne,“ napísal na sociálnej sieti Kiska. Pochválil sa aj fotkou zaslúženej odmeny. „Od včera večera som nič nejedol a tak sa celkom teším,“ dodal.

Malý zákrok

Začiatkom týždňa sa objavili informácie, že Kiska podstúpi operáciu srdca. „Chcel som vás ako prvých informovať o tom, že zajtra idem na malý rutinný zákrok do srdcovo-cievneho ústavu. Mám bežnú arytmiu, máme to v rodine, je to prevencia,“ informoval na sociálnej sieti Kiska. „Verte mi, že týchto pár dní oddychu mi možno aj dobre padne. V nemocnici by som mal byť dva-tri dni,“ dodal.