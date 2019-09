AKTUÁLNE Fico potvrdil špekulácie: Jednotkou na kandidátke bude Peter Pellegrini

Robert Fico a Peter Pellegrini na tlačovom vyhlásení

Zdroj: Topky/Miro Vacula

BRATISLAVA - Okolo kandidátky strany Smer bolo dlho ticho. Nikto okrem špekulácií nič nevedel. V kuloároch čoraz viac silneli hlasy o tom, že premiér Peter Pellegrini bude jednotkou na kandidátke. Dokonca sa hovorilo o tom, že by mal Pellegrini ísť do inej strany, do úvahy prichádzala strana Tomáša Druckera. Ani Robert Fico, ani Peter Pellegrini však situáciu nekomentovali. Až do utorka, kedy premiér oznámil, že sa so šéfom strany dohodli na kandidátke. Strana Smer dnes potvrdila, že jednotkou bude Peter Pellegrini.