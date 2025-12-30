Kotlár si vzal na pomoc kontroverznú Pekovú: Szalay ju poriadne zrušil, z takzvanej analýzy bude len HŔBA papiera!

BRATISLAVA/PRAHA - Poslanec Národnej rady SR a lekár Tomáš Szalay (Sloboda a Solidarita – SaS) sa na sociálnej sieti ostro vyhradil voči tzv. analýze vakcín proti ochoreniu COVID-19, na ktorú sa v poslednom období odvoláva poslanec Peter Kotlár.
Kľúčovým problémom má byť znalecký posudok, ktorý analýzu podopiera a ktorý vypracovala česká molekulárna genetička Soňa Peková.
Z posudku môže byť vďaka intervencii ministerstva len kopa papiera
Szalay vo svojom statuse naznačuje, že dokument, na ktorý sa Kotlár odvoláva, môže mať čoskoro nulovú váhu. "Pekovej ‚znalecký posudok‘ bude čoskoro možno len hŕba papiera," uvádza hneď v úvode. Podľa jeho slov má Kotlárova analýza „veľký problém“, keďže znalecký posudok je aktuálne predmetom konania o zrušenie znaleckého oprávnenia jeho autorky.
Ako Szalay vysvetľuje, české ministerstvo spravodlivosti začalo konať na základe jeho podnetu. Dôvod považuje za jednoznačný: "Peková vypracovala posudok pre Petra Kotlára napriek tomu, že sama verejne deklarovala cieľ zastaviť očkovanie a mala k zadávateľovi vzťah. To znalec robiť nesmie. Bodka." Práve nestrannosť a absencia konfliktu záujmov sú podľa zákona základnou podmienkou znaleckej činnosti.
Poslanec zdôrazňuje, že ak autorka posudku čelí konaniu o odňatie znaleckého oprávnenia pre porušenie zákona, dokument nemôže slúžiť ako dôveryhodný základ odborných tvrdení. "Svoje konšpiračné tvrdenia už nebude môcť zakrývať ‚znaleckým posudkom s okrúhlym razítkom‘," odkázal Szalay s ironickou poznámkou, že na podobné tvrdenia „razítko existuje, len je to razítko iné“.
Genetička, ktorá prešla na "druhú stranu"
Soňa Peková je dlhodobo vnímaná ako kontroverzná postava českej verejnej diskusie o pandémii. Počas pandémie vystupovala proti očkovaniu a opakovane spochybňovala oficiálne vedecké závery o koronavíruse, čím si získala podporu časti odporcov opatrení, ale aj ostrú kritiku odbornej verejnosti.
Do pozornosti médií sa dostala aj pre svoje verejné politické a hodnotové postoje – napríklad keď na sociálnych sieťach zverejnila modlitbu za ruského prezidenta Vladimira Putina po začiatku vojny na Ukrajine. Aj tieto vystúpenia prispeli k tomu, že jej odborné výstupy sú často prijímané s nedôverou a považované za miešanie vedy s aktivizmom.