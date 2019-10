Ficova reakcia na nahrávku Kočnera a Trnku: VIDEO Je to kauza Dzurindovej vlády

Strana Smer-SD nemá s Gorilou nič spoločné. Vo videu zverejnenom na Facebooku to povedal predseda strany Robert Fico s tým, že nahrávka bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku a podnikateľa Mariana Kočnera je obludná kauza druhej Dzurindovej vlády.

Obludná kauza Dzurindovej vlády

Gorila je obludná kauza druhej Dzurindovej vlády, teda slovenskej pravice v rokoch 2002 až 2006. Povedal Fico vo videu. „Išlo v nej o provízie z privatizácie strategických podnikov a kupovanie poslancov predovšetkým v prospech finančnej skupiny Penta. Tí, čo by mali najviac mlčať a chodiť od hanby po kanáloch, robia vyhlásenia, ktorými sa snažia vlastnú kauzu hodiť na Smer,“ uviedol.

Gorilie mláďa Beblavý

​Fico lídra strany Spolu Miroslava Beblavého označil za Dzurindove gorilie mláďa. „Je tragikomické pozerať sa na gorilie mláďa Beblavého, ktorý ako štátny tajomník Dzurindovej vlády kryl všetky špinavosti SDKÚ. Keď aj vyšli na povrch, s hrdosťou za túto stranu opäť kandidoval,“ povedal Fico.

„Je neuveriteľné sledovať pána Sulíka, ako obviňuje Smer a je pritom vidieť obraz a zvuk videa, na ktorom s Kočnerom ako predseda parlamentu dohaduje voľbu generálneho prokurátora Trnku. Spôsobom sebe vlastným, teda pokryteckým, sa pridala strana daňového podvodníka pána Kisku, ktorej hlavný expert na zdravotníctvo je manažér Penty,“ povedal šéf Smeru. Tvrdí, že keby média riadne fungovali, títo politici by sa potili na tlačových besedách od nervozity. „Smer nemá s Gorilou nič spoločné. Tak, ako to pochopili ľudia pred voľbami 2012, verím, že to chápu a nenechajú sa oklamať ani pred voľbami 2020,“ dodal.

Kočner mal varovať bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, že ho zabijú. Dôvodom malo byť, že Trnka sa pokúsil vydierať šéfa Penty Jaroslava Haščáka Gorilou, teda nahrávkou jeho rozhovorov v konšpiračnom byte, o ktorej bol Haščák presvedčený, že už neexistuje.