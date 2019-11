Fico reaguje na dohodu opozície: VIDEO Venujte sa Kiskovi! Drsný odkaz lídra Za ľudí

Robert Fico dnes prekvapivo zvolal tlačovku k dohode o neútočení opozičných strán PS/SPOLU, Za ľudí a KDH. Predseda Smeru vyzval šéfa Za ľudí, aby verejnosti podrobne vysvetlil, ako blízko mal k predstaviteľovi popradského podsvetia. Novinárov žiadal, aby sa o to zaujímali. Andrej Kiska uviedol, že Fico sa bojí.

Fico žiada od Kisku vysvetlenie

Fico vyzval predsedu mimoparlamentnej strany Za ľudí Andreja Kisku, aby vysvetlil údajný vzťah so šéfom podtatranského podsvetia. „Aký bol jeho vzťah k šéfovi podtatranského podsvetia, pánovi Žembovi, pokiaľ ide o kšeftovanie s pozemkami pod Tatrami?" pýtal sa na tlačovej konferencii. „Chcem pripomenúť pánovi Kiskovi rok 2010, keď sme počas troch tlačových konferencií zlikvidovali predsedu SDKÚ Mikuláša Dzurindu,“ povedal. Po Ficových tlačovkách vtedy odstúpil Dzurinda z čela kandidátky.

„To, čo dnes predviedli predstavitelia niektorých opozičných strán, nie je nič iné ako sebaochrana pred sebadeštrukicou. Okolo nich je toľko špiny a toľko káuz, že si museli povedať – nebudeme na seba útočiť a nebudeme tieto kauzy na seba vyťahovať,“ uviedol Fico.

Ak neotvoríte tému Kiska, nemôžem vás brať vážne

Šéf Smeru-SD okrem toho vytkol opozičným lídrom ďalšie prípady, ako napríklad kauzu lídra mimoparlamentnej koalície PS/Spolu Michala Trubana v súvislosti s drogami, programového lídra PS/Spolu Miroslava Beblavého spomínal v súvislosti s kauzou Gorila, keďže Beblavý bol štátnym tajomníkom v čase druhej Dzurindovej vlády.

Fico vyzval aj médiá, aby venovali svoju energiu voči lídrom strán, ktoré sú súčasťou dohody. Selektívnym prístupom k Smeru-SD a iným prístupom k ostatným stranám škodia podľa neho médiá tomuto štátu. „Ak neotvoríte tému Kiska a jeho úžernícke kauzy, nemôžem vás brať vážne," pripomenul.

Fico sa bojí

Andrej Kiska v zápätí reagoval na Ficove slová. „Strana Za ľudí rastie, Robert Fico cíti, že končí a má strach. V takýchto chvíľach vždy vymýšľa konšpiračné teórie. Je to jeho stará, aj keď neúspešná taktika," napísal Kiska. „Už mu to nevyšlo pri scientológoch, ani Sorosovi, teraz našiel nejakého mafiána, ktorého som v živote nevidel. Nakoniec to vždy po jeho vymyslených príbehoch dopadlo zle - pre neho," uviedol.

„Porazil som ho prezidentských voľbách, nevymenoval som ho za predsedu Ústavného súdu, pomohol som tomu, aby už nebol premiérom. A teraz ho znovu porazíme so stranou Za ľudí v parlamentných voľbách," dodal líder strany Za ľudí.

Dohody sa boja

Na Ficove slová zareagoval aj líder PS/SPOLU Michal Truban. „Podpísali sme dohodu o slušnej politike a Fico hneď zaútočil. Strach Roberta Fica z toho, že by sa mohla opozícia vďaka našej dohode o neútočení prestať hádať medzi sebou je veľký. Hneď si preto zvolal tlačovku a len potvrdil, že sa dohody o neútočení medzi opozíciou boja," napísal na sociálnej sieti Truban.

Dohoda je podľa Trubana signál ľuďom, ktorí strácajú nádej. „Je signálom toho, že chceme politiku robiť inak, slušnejšie a lepšie. Začali sme s KDH a fungovalo to skvelo. Pripájame Andreja Kisku a veríme, že to bude fungovať rovnako dobre. V najbližších dňoch chceme rokovať aj so SaS, ktorí prejavili o pristúpenie k dohode záujem," dodal.

Reakcia Alojza Hlinu

K Ficovej reakcii sa vyjadril aj líder KDH Alojz Hlina. Spravil tak vo videu na sociálnej sieti Facebook.

S extrémizmom nemôžeme spolupracovať

Fico tiež skonštatoval, že Smer-SD je jasná demokratická ľavica a nikdy nemôže spolupracovať s extrémizmom. „Sme jasne hodnotovo orientovaná strana. Môže ísť Smer do vlády s niekým, kto je proti EÚ? Nemôže. Môže ísť do vlády s niekým, kto má iný pohľad na SNP? Nemôže. Môže ísť do vlády s niekým, kto má iný pohľad na sociálny štát? Nemôže," reagoval Fico na otázku, či vie vylúčiť povolebnú spoluprácu s ĽSNS. Dodal tiež, že každá zvolená strana v parlamente je legitímnou stranou.

Dohodu o neútočení v lete podpísali mimoparlamentné KDH a koalícia PS-Spolu. V pondelok sa k nej pridala strana Za ľudí. Dohoda obsahuje dva konkrétne záväzky. Strany sa dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Chcú tiež hľadať prienik v programových prioritách budúcej vlády. Po novom obsahuje aj vylúčenie povolebnej spolupráce so Smerom-SD, SNS a extrémistami.

Za Glváča zrejme náhrada nebude

Fico zároveň uviedol, že nevie, či má význam ešte niekoho nominovať na post podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Reagoval tak na odchod Martina Glváča (Smer-SD) z tejto funkcie. Fico povedal, že poslancov čaká takmer na sto percent posledná schôdza pléna, ktorá bude podľa neho náročná, bude sa prelínať s obdobím odovzdávania kandidačných listín do parlamentných volieb. Nemyslí si preto, že nominácia nového podpredsedu je téma, ktorá by ich v tomto okamihu nejako špeciálne zaujímala. „Neviem, či má vôbec význam teraz nominovať niekoho. Nechcem to ani potvrdzovať, ani vylučovať. Nie je to téma, ktorá by mi teraz špeciálne rezonovala v hlave," povedal novinárom na pondelkovej tlačovej konferencii.

Glváč minulý týždeň oznámil, že končí vo funkcii podpredsedu parlamentu. Tvrdí, že tak urobil preto, lebo mu záleží na tom, aby strana Smer v budúcoročných voľbách zvíťazila. Spravil tak niekoľko dní po tom, ako zverejnil líder hnutia OĽaNO Igor Matovič komunikáciu cez aplikáciu Viber medzi Glváčom a Marianom Kočnerom, ktorý je obžalovaný v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.