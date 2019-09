Odchádzajúci šéf tímu Gorila prehovoril o vyšetrovaní! Kočnerova nahrávka je pravá, potvrdila aktérov

Výsledok je maximálna možná zhoda s hlasmi, ktoré dali policajti preveriť. "Zistili sme, že sa tam isté osoby rozprávajú o korupcii a mohlo by to súvisieť s našou trestnou vecou. Nechcem to nazývať Gorila, pretože potom mi špeciálny prokurátor Kováčik napíše, aby som to poslal naspäť tajnej službe, ak som si istý, že je to ten materiál," povedal v rozhovore pre DenníkN Lukáš Kyselica.

Podľa jeho slov ide o prvý zvukový záznam, ktorý môže súvisieť s kauzou Gorila. Na nahrávke sa majú nachádzať pasáže, ktoré sú známe z prepisu zverejneného na internete, ale aj nové rozhovory, ktoré neboli doteraz verejnosti známe. Zaujímavosťou je aj to, že USB kľúč, na ktorom sa nahrávka nachádzala, nebol v trezore Mariana Kočnera, ale voľne položený mimo neho.

"Tiež ma to zaujíma, prečo to tam bolo a prečo to nebolo v trezore, keď v dome bol zabezpečený trezor," povedal Kyselica. Nie je vylúčené ani to, že nahrávku tam mohol nechať Peter Tóth, keď mu Kočner ešte dôveroval. Tóth k tejto téme aj vypovedal a poskytol vysvetlenie, ktoré sa podľa kyselicu ďalej preveruje.

Haščáka ešte nevypočuli​

Jeden z hlasov na nahrávkach má patriť aj šéfovi finančnej skupiny Penta Jaroslavovi Haščákovi, ale napríklad aj expremiérovi Robertovi Ficovi, ktorý hovorí o tom, ako zohnal peniaze pre svoju stranu "vlastnou hlavou". Fico popieral, že by v byte na Vazovovej bol a že tam pil jeho obľúbený sladký nápoj. Obvinenie Haščákovi zatiaľ vznesené nebolo.

"Len tento týždeň som dostal výsledky znaleckého skúmania, preto je o tomto debatovať ešte predčasné. Momentálne sa vykonávajú doslovné prepisy týchto nahrávok. Ale môj názor je, že dôkazná situácia sa výrazne posunula," povedal Kyselica s tým, že zaistili desiatky hodín nahrávky.

Kauza Gorila​

Podľa spisu sa v konšpiračnom byte na Vazovovej ulici v Bratislave stretával šéf Penty Jaroslav Haščák s vtedajším ministrom hospodárstva Jirkom Malchárkom, členkou Výkonného výboru Fondu národného majetku Annou Bubeníkovou, ale aj s tajomníkom Roberta Fica Františkom Határom, či so samotným Robertom Ficom.

Zverejnenie spisu vyvolalo na verejnosti pobúrenie, prvý krát od éry Vladimíra Mečiara vyšli ľudia do ulíc na masovej škále. Gorila mala zásadný vplyv na výsledok volieb. Keďže sa týkala obdobia druhej vlády Mikluláša Dzurindu, voliči odmietli pravicové strany a výsledkom predčansných volieb bola vláda Smeru.