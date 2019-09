VIDEO Igor, stálo ti to za to? Drsný protiútok Hlinu: Matovič je spotený v posteli!

Matovič tlačovku začal číslami z prieskumov verejnej mienky, podľa ktorých si myslí, že KDH sa nemusí dostať do parlamentu. "Obyčajne sú tlačové konferencie obsahom iné, ako na Slovensku býva. Zvyčajne každá politická strana sa stará len o seba. Z prieskumov vyplýva, že demokratická opozícia má veľmi tesnú šancu poraziť mafiu po budúcich voľbách," začal Matovič.

Dohoda o registrovaných partnerstvách

Plynule prešiel k podstate tlačovky, na ktorej KDH vyčíta ponuku, ktorú mali dať koalícii PS/Spolu. Registrované partnerstvá by vraj mali byť téma až po komunálnych voľbách v roku 2022. "Zrušte, prosím vás túto ponuku, ktorú dalo vedenie KDH Progresívnemu Slovensku a spolu 9. augusta 2019," vyzýva Matovič.

Matovič si myslí, že ak KDH túto ponuku nestiahne, voliči sa kresťanským demokratom otočia chrbtom. "Ľudia to cítia ako zradu 30-ročných postojov KDH," hovorí Matovič.

Opozícia na sude s pušným prachom

Situáciu prirovnal k súdu s pušným prachom. "Akoby nás všetkých Alojz Hlina posadil na sud s pušným prachom a dopredu Robertovi Ficovi oznámime, že si stačí nájsť zápalky a za dva a pol roka zapáliť tú pomyselnú šnúru a vláda sa rozpadne," prirovnal túto situáciu predseda OĽaNO, ktoré naďalej trvá na tom, že do vlády, v ktorej bude na stole prednostne otázka registrovaných partnerstiev, nepôjde.

Svoje argumenty následne doložil citátom Alojza Hlinu. "Sú tri roky viac ako nič? Sú tri roky viac ako pol roka? Sú alebo nie sú? Sú - pochopí to aj malé dieťa," povedal Hlina podľa Matoviča 11. augusta 2019 na margo dĺžky prípadného vládnutia. "Prečo je tam lehota 2022? Čo by bolo lepšie, rozbiť sa hneď po voľbách? To by bolo lepšie? Vypýtať si dôveru občanov vo voľbách a potom sa rozbiť polroka po nich? To naozaj?" znie ďalšia citácia z toho istého dňa.

Obyčajní ľudia sa s týmto stanoviskom nevedia stotožniť, pretože by tieto témy podľa nich mali na štyri roky zostať v šuflíku. "Načo nám je vláda na tri roky, keď nám potom bude 30 alebo možno 100 rokov bude vládnuť mafia?" pýta sa Matovič. V závere výstupu si ešte líder opozičného hnutia neodpustil komentár na mimoparlamentné subjekty. "Naložili by ste do gatí, kebyže sa vy máte postaviť zoči voči tej mafii," myslí si Igor Matovič.

Tlačovka, ktorá ho vyjde draho

Matovičovci zvolali tlačovku zrejme aj ako reakciu na tvrdenia Alojza Hlinu vo včerajšej politickej debate TV Joj Na hrane. Ten reagoval na tlačovú konferenciu OĽaNO pred Bonaparte, kde Matovič vyhlásil, že predseda KDH zradil svojich voličov. "Ja tomu nechápem. Tu si dovolím tvrdiť, že prepálil. Tá čarovná tlačovka pred Bonaparte na Sedembolestnú Pannu Máriu ho vyjde draho. Pýtať sa, či sme ich zradili bolo mimoriadne nefér, dokonca až také chrapúnske," vyhlásil vo štvrtkovej relácii Hlina.

Igor Matovič sa môže potiť v posteli

"Dosť priehľadné je to, čo robil dnes Igor Matovič. Otázka je ešte, kto sa ešte podujme nastúpiť na túto hru. My sa rozprávame s PS a Spolu a aj sa budeme. Igor Matovič môže byť spotený v posteli, pretože liberáli a aj konzervatívci tu budú. Nebudeme sa topiť v Dunaji, ja určite nie," vyhlásil dnes v reakcii predseda KDH Alojz Hlina.

Hlina reagoval aj na spomínanú podmienku do roku 2022 o registrovaných partnerstvách. "PS a Spolu vnímajú, že ak sú nositeľmi liberálnej agendy, tak to chcú predložiť. My sme si povedali, že to je problém, veď sme KDH. Rozmýšľali, že by to predložili ako poslanecký návrh, čo bol pre nás problém a tým by sme boli nútení položiť vládu. Možno takto nejako tá otázka stála. To bola tá pracovná ponuka, že sme tomu chceli dať nejaké parametre. Povedali sme im, že nech to dajú po komunálnych voľbách, čo je rok aj pol pred veľkými voľbami, a za ten čas stihneme veľa urobiť," povedal Hlina.

"Prečo Igor zabudol na kondíciu, ktorú sme deklarovali? Nehodilo sa mu to do kŕamu?" pýtal sa na tlačovke Hlina. "Kolegovia z PS nepredstavili ešte nejaký návrh, pripravia ho, predpokladám, budúci týždeň," informoval Hlina. "Verte tomu, že doba Kočner, Vadala, ktorej slúžil aj Igor Matovič, skončila" skonštatoval predseda kresťanských demokratov, ktorý zároveň potvrdil, že KDH nebude súčasťou vlády, ktorá bude mať v programovom vyhlásení registrované partnerstvá.