Žilinka prehovoril: Mali zabiť aj ženu a deti, bonus za každú hlavu! Ďakujem Kočnerovi za toto vysvedčenie

Minulý týždeň sa prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Maroš Žilinka dozvedel novú informáciu, že zomrieť mal nielen on, ale aj jeho rodina, manželka a dve deti. Smrť detí a manželky mala byť pritom „bonus“ so zvláštnym finančným ohodnotením.

Nejde to peniazmi, musíme ho zlikvidovať

O tom, že ho mali dať zabiť, vie Žilinka od minulého roka. „Osoba objednávateľa pri objednávke mojej vraždy uviedla, že „u neho to nevieme zariadiť peniazmi ani inak, tak ho zlikvidujeme“,“ povedal Žilinka. Dozvedel sa však niečo naviac. Na stretnutie ho pritom sprevádzali ochrankári. „Objednávka bola daná na moju osobu tak, že moja vražda je priorita, ale keď sa podarí zneškodniť aj príslušníkov rodiny, za každú ďalšiu hlavu je odmena desať tisíc eur,“ povedal pre Respekt Žilinka.

Zdroj: SITA

Informáciu o objednávke na jeho rodinu považuje za novú. „S tým, že mám povolanie, v ktorom hrozí človeku nebezpečenstvo, som zmierený. A aké lepšie vysvedčenie môžem ako prokurátor dostať než to, že si so mnou takáto osoba neporadí peniazmi ani inak a jediným spôsobom, ako mi zabrániť v práci na prípade, je ma zlikvidovať,“ vysvetlil prokurátor. Za toto vysvedčenie Marianovi Kočnerovi ďakuje, ale zároveň zdôrazňuje, že objednať si vraždu detí a ženy je otrasné.

Som presvedčený, že motívom objednávky vraždy je moja práca

Som absolútne presvedčený o tom, že motívom objednávateľa - objednávateľov mojej vraždy je moja práca prokurátora, reagoval pred pár dňami na obvinenie Aleny Zsuzsovej a spol. Žilinka. „Považujem to za významný krok k dosiahnutiu spravodlivosti v tomto prípade, v ktorú verím. Veľmi si vážim prácu vyšetrovateľov a prokurátorov, pretože je to veľmi zložitá kauza, čo si ako prokurátor veľmi dobre uvedomujem, a o to viac si vážim, že sa im podarilo vec zdokumentovať do štádia vznesenia obvinenia,“ zdôraznil ďalej prokurátor ÚŠP. Žilinka zároveň vyslovil presvedčenie, že sa vyšetrovateľom podarí odhaliť skutočného priameho objednávateľa.

Zdroj: Jan Zemiar

Z prípravy vraždy prokurátorov Petra Šufliarskeho, Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica obvinil vyšetrovateľ inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR Alenu Zsuzsovú, Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka a Zoltána Andruskóa. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár vo februári tohto roka potvrdil, že jedného z prokurátorov Petra Šufliarskeho, Maroša Žilinku alebo advokáta Daniela Lipšica na 99 percent lustrovali.

Podľa Čižnára sa na tom pravdepodobne podieľali policajti. Aj preto sa na vyšetrovaní prípravy vrážd podieľa inšpekcia MV. Odhadoval vtedy, že sa vyšetrovanie prípravy vrážd prokurátorov a advokáta a vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej po čase pravdepodobne spoja a vrátia sa pôvodnému tímu. Ďalších podozrivých Adama H. a Dávida Sz. obvinili zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Úrad špeciálnej prokuratúry však nemá presvedčivé dôkazy o tom, že si vraždy prokurátorov a advokáta Daniela Lipšica objednal Marian Kočner, ktorý je obžalovaný v kauze zmeniek a obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Považuje ho však za jedného z podozrivých a ide podľa neho o otvorenú otázku. Zaznelo to na tlačovej konferencii pred niekoľkými dňami v Pezinku.