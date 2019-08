Novinky z vládnej dielne: Stopka pre mladých v soláriách, občianske aj pre deti, a to nie je všetko!

BRATISLAVA - Občianskymi preukazmi pre deti do 15 rokov, úpravou cien liekov alebo očkovaním ako podmienkou pre prijatie dieťaťa do škôlky sa ministri zaoberali na prvom zasadnutí vlády po letnej prestávke. Očakávaným programom bola aj dlho diskutovaná a medializovaná tzv. stratifikácia nemocníc, o ktorej sa ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská radila aj so šéfom Smeru Robertom Ficom.

Vláda sa na dnešnom prvom zasadnutí po letných prázdninách zaoberala viacerými bodmi. Ministri spolu s predsedom vlády Petrom Pellegrinim rozhodovali napríklad o občianskych preukazoch pre deti do 15 rokov, doplácaní náhrad pri ušlom zárobku, novom modeli financovania cirkví štátom, prijímaním len zaočkovaných detí do škôlok či skoncovaním s niektorými jednorazovými plastovými výrobkami.

Deti do 15-tich rokov s občianskym v ruke

Občiansky preukaz bez podoby tváre bude slúžiť ako prístup do elektronickej zdravotnej dokumentácie. Autentifikácia čipom bude od roku 2022 jediným spôsobom, ako sa do danej dokumentácie dostať. Polícia tak bude deťom mladším ako 15 rokov automaticky zasielať občiansky preukaz bez podpisu a fotografie držiteľa. Ten dostanú takisto občania, ktorí majú občiansky preukaz bez čipu s neobmedzenou platnosťou, ktorý sa vydával do 30. júna 2012 občanom starším ako 60 rokov. Rezort vnútra chce tak odbremeniť seniorov od povinnosti si nový preukaz vybavovať.

Návrh zákona prináša aj možnosť požiadať o občiansky preukaz s fotografiou pre deti mladšie ako 15 rokov. Ten by slúžil ako plnohodnotný cestovný doklad po krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré občiansky preukaz SR akceptujú ako cestovný doklad. Preukaz sa už bude vydávať s časovou platnosťou. Do šiestich rokov bude platiť dva roky, od šiestich do 15 zase päť rokov, vzhľadom na zmeny v črtách tváre v danom veku.

Tento občiansky preukaz s fotografiou bude stáť podľa Sakovej 4,5 eura. "Tým môžu občania ušetriť, pretože zhotovenie cestovného pasu je oveľa drahšie, ako je zhotovenie občianskeho preukazu pre deti do 15 rokov," dodala.

Vydávanie občianskych preukazov pre deti v súvislosti s elektronizáciou zdravotníctva avizoval ešte začiatkom minulého roka šéf Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Peter Blaškovitš. Na identifikáciu u lekára sa dá do konca roka 2021 využiť preukaz poistenca a rodné číslo.

Zmeny sa dotknú aj vyplácania náhrad zo zárobku

Občiansky zákonník by sa mohol upraviť. Zmeny by mali umožniť skutočnú náhradu straty na zárobku v dôsledku škody na zdraví. Doterajšia úprava zákonníka limitovala výšku náhrady škody na zdraví, čo je podľa Ústavného súdu SR v rozpore s ústavou. Novelu z dielne rezortu spravodlivosti schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní.

Cieľom návrhu je zabezpečiť dorovnanie príjmu poškodeného do sumy, ktorú by zarobil, ak by nedošlo k spôsobeniu škody. "Doterajšia právna úprava Občianskeho zákonníka limitovala výšku náhrady škody na zdraví, respektíve neumožňovala náhradu skutočnej škody. Ústavný súd skonštatoval, že je to v rozpore s Ústavou SR," uviedla v júni hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová.

Strata na zárobku je osobitným druhom majetkovej ujmy, ku ktorej dochádza pri škode, respektíve ujme na zdraví. Podľa súčasnej právnej úpravy sa má poškodenému namiesto náhrady škody poskytnúť náhrada za stratu na zárobku, ktorá sa posudzuje a určuje rovnako ako úrazový príplatok, prípadne úrazová renta. Podľa rezortu ide spravidla o nižšiu sumu ako tú, ktorú predstavuje skutočná majetková strata poškodeného.

Poškodený sa teda na základe tejto legislatívy nemohol domáhať skutočnej náhrady za stratu na zárobku. "Z poškodeného sa v takomto prípade stáva fiktívny poistený, keďže namiesto náhrady škody môže od škodcu požadovať len fiktívnu úrazovú dávku, ako keby bol úrazovo poistený, hoci za škodu mu zodpovedá konkrétny subjekt v rámci občianskoprávneho záväzkového vzťahu a stratu na majetku je schopný presne vyčísliť," píše sa v dôvodovej správe novely.

Ani v prípade škody spôsobenej úmyselne, prípadne hrubou nedbanlivosťou, nemôže poškodený podľa rezortu od škodcu požadovať viac ako poškodený v pracovnom pomere od Sociálnej poisťovne. "Takáto úprava nie je kompatibilná s obdobnými právnymi úpravami v ostatných členských štátoch EÚ a vzhľadom k tomu, že úrazové dávky predstavujú podstatne redukované odškodnenie, ktoré sa riadi princípmi verejného poistenia, popiera základný princíp súkromného práva, v zmysle ktorého sa má poškodenému nahradiť skutočná majetková škoda, ktorú utrpí v dôsledku škodovej udalosti," dodali predkladatelia.

Financovanie cirkví vymení zastaraný model

Nový spôsob financovania registrovaných cirkví vychádza z doteraz uplatňovaného modelu, predpokladá však postupné zohľadňovanie počtu veriacich. Rozširuje takisto možnosti použitia štátneho príspevku. Vyplýva to z novely zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorú v stredu schválila vláda.

Novela, vychádzajúca zo záväzku v Programovom vyhlásení vlády zmeniť zastaranú koncepciu financovania cirkví podľa zákona z roku 1949, zachováva systém priamej podpory zo strany štátu. Rezort kultúry v tejto súvislosti poukazuje na to, že aktualizáciu tohto systému vyhodnotila ako optimálne riešenie expertná skupina, zložená zo zástupcov štátu a cirkví. “Nový model je založený na zásadách spravodlivosti, transparentnosti, solidarity, nezávislosti cirkví a rešpektovania ekonomických možností štátu,“ uviedlo v predkladacej správe MK.

Štát bude podľa návrhu prispievať na činnosť cirkví príspevkom každoročne zvyšovaným o mieru inflácie a valorizáciu. "Celková suma príspevku na rok 2020 sa rozdelí tak, že prostriedky vo výške tohtoročného príspevku sa medzi jednotlivé cirkvi rozdelia tak ako v roku 2019, zvyšná časť celkovej sumy od štátu (navýšenie o infláciu a valorizáciu) bude cirkvám prerozdelená pomerne podľa počtu veriacich cirkví uvedeného v sčítaní obyvateľov,“ ozrejmilo ministerstvo. "Cirkvám, ktorým v roku 2019 nebol poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu, a cirkvám, ktoré budú registrované po nadobudnutí účinnosti navrhovaného zákona, sa poskytne príspevok na základe ich žiadosti a podľa počtu ich veriacich," dodal rezort.

Návrh novely ráta s tým, že ak počet veriacich v porovnaní s posledným zisťovaním klesne alebo narastie o viac ako desať percent, príspevok štátu ministerstvo kultúry jednorazovo zníži alebo zvýši, najviac však o 1/3 percentuálneho poklesu alebo nárastu počtu veriacich. Štátny príspevok budú môcť registrované cirkvi (na Slovensku je ich momentálne 18) použiť nielen na výkon svojej bohoslužobnej činnosti a mzdové a odvodové náklady pre zamestnancov cirkví, ale po novom napríklad aj na kultúrne a sociálne činnosti, či vzdelávacie aktivity zamerané na deti a mládež.

Podľa ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD) by novela mala priniesť úpravu platu duchovných, taktiež poskytnúť prostriedky na obnovu cirkevných centier. Cirkvi majú povinnosť každoročne predkladať správu o hospodárení s príspevkom, štát si ponecháva právo vykonať kontrolu tohto hospodárenia. Novela by mala podľa návrhu nadobudnúť účinnosť od januára 2020.

Ceny liekov sa na Slovensku budú určovať po novom

Ceny liekov sa na Slovensku budú určovať po novom. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce novelou zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov dosiahnuť lepšie dodržiavanie pravidiel pri prepočtoch cien. Odhaduje, že na cenách sa to prejaví od júna 2020. Úprava legislatívy by mala priniesť ročnú úsporu vo výške najmenej troch miliónov eur. Navrhovanú zmenu schválila vláda na svojom zasadnutí v stredu.

Ceny liekov na Slovensku sa už dlhodobo určujú ako podiel troch najlacnejších variantov spomedzi európskych krajín. Pravidlo sa však podľa ministerstva niektoré farmaceutické spoločnosti snažili obchádzať tým, že do krajiny dodávali jedinečné veľkosti balení liekov a nebolo možné k nim dohľadať ceny v zahraničí.

Príkladom má byť liek, ktorý sa predáva v slovenských lekárňach len ako 100-tabletové balenie. Nové referencovanie sa očakáva len pre niektoré lieky. Jeho cieľom je podľa MZ SR zlepšenie pravidiel pri porovnávaní cien rovnakého lieku v iných európskych krajinách. Doteraz sa pri takzvanom referencovaní porovnávali iba ceny identických veľkostí balenia lieku.

"Chceme tak dosiahnuť úsporu vo výdavkoch za lieky, ale takým spôsobom, ktorý neprináša zásadnejší zásah do terajšieho princípu cenotvorby," zdôvodnila šéfka rezortu zdravotníctva.

Zákon by mal byť účinný od 1. januára 2020.

Zmeny v zozname omamných a psychotropných látok

Zoznam omamných a psychotropných látok sa zmení. Rozšíri sa o nové omamné a psychotropné látky prvej skupiny. Zároveň sa z tohto zoznamu vypustí látka Cannabidiol, CBD. Zmenu schválila vláda SR na svojom stredajšom zasadnutí. Rozhodnutie vypustiť látku Cannabidiol, CBD zo zoznamu psychotropných CBD odôvodnili predkladatelia novely zákona tým, že Svetová zdravotnícka organizácia ju považuje za neškodnú a nespôsobuje vznik závislosti. Táto látka nie je zaradená do zoznamu ani podľa dohovorov Organizácie spojených národov (OSN).

Na základe podnetu Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru SR, Národnej kriminálnej agentúry sa zaradia medzi psychotropné látky prvej skupiny aj dve nové psychoaktívne látky 3-CMC a 4-CMC. Na základe zásadnej pripomienky Ministerstva vnútra SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa má do zoznamu psychotropných látok prvej skupiny zaradiť aj ďalších desať psychoaktívnych látok.

Návrh zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR podľa jeho tvorcov prispeje k zvýšeniu sociálnej ochrany a k prevencii vzniku závislosti od užívania omamných látok a psychotropných látok, vrátane prevencie liečby zdravotných následkov osôb závislých od užívania týchto látok tým, že bude pružnejšie trestno-právne postihovať nezákonnú činnosť subjektov zameraných na nezákonnú výrobu a predaj omamných látok a psychotropných látok. Zákon by mal byť účinný od 1. januára 2020.

Odstraňovanie nedostatkov v pohrebníctve

Slovenské pohrebníctvo prejde zmenami. Tie schválila vláda na svojom zasadnutí v stredu. Novela z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR odstraňuje nedostatky, ktoré vznikli v predchádzajúcom období. Zmena zákona ustanovuje pravidlá na pochovanie potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ale rozširuje zákaz propagácie pohrebných služieb. Zároveň upravuje povinnosti pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami osôb kontaminovaných rádionuklidmi, či rozširuje povinnosti označovania ľudských pozostatkov.

Rovnako upravuje povinnosť vypracovať a predložiť orgánu dozoru prevádzkový poriadok pohrebných služieb, krematórií, balzamovania a konzervácie. Obmedzuje možnosť vykonávať činnosti súvisiace s poskytovaním pohrebných služieb výhradne na zamestnancov týchto pohrebných služieb a dopĺňa nové správne delikty na úseku pohrebníctva s cieľom zvýšiť vymáhateľnosť zákona.

Voči novele mali výhrady Konferencia biskupov Slovenska a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku. Inštitút zastupoval občanov, ktorí podpísali hromadnú pripomienku. Uvedené pripomienkujúce orgány žiadali potratené ľudské plody a predčasne odňaté ľudské plody, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie, hromadne spopolňovať v krematóriu.

Návrh zákona dáva kompetenciu ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska obciam. Účinnosť by mal nadobudnúť od 1. januára 2020.

Mladiství dostanú v soláriách stopku

Deti a mladí do 18 rokov budú mať zakázané opaľovanie sa v komerčných soláriách. Zákaz z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý pripravilo spolu s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, schválila v stredu vláda. Posilniť by sa tak mala prevencia v oblasti ochrany zdravia mladistvých a zabrániť by sa malo zvyšovaniu rizika vzniku rakoviny kože.

Ultrafialové žiarenie je na základe aktuálnych vedeckých poznatkov klasifikované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC) ako dokázaný karcinogén, pričom osoby mladšie ako 18 rokov sa radia medzi rizikovú skupinu. Ich pokožka je totiž tenšia, a teda omnoho citlivejšia na účinky UV žiarenia.

"Závery epidemiologických štúdií IARC potvrdili, že vystavenie sa UV žiareniu v mladosti najviac prispieva k poškodeniu kože a riziku rozvoja melanómu v ďalšej časti života. V súčasnosti je vo svete zaznamenávaný významný nárast melanómu kože najmä medzi mladými ženami do 30 rokov," odôvodnila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).

Hlavný hygienik SR Ján Mikas si od úpravy legislatívy sľubuje posilnenie prevencie v oblasti ochrany zdravia mladistvých, ako aj zodpovednejší prístup zo strany prevádzkovateľov. „Obmedzenie osobám mladším ako 18 rokov navštevovať komerčné soláriá s cieľom opaľovať sa umelým zdrojom UV žiarenia doteraz vyplývalo iba z európskej technickej normy pre soláriá. Prax však ukázala, že opatrenie je nedostatočné," poznamenal Mikas.

Predmetná norma totiž nie je záväzná, s čím je spojená aj sťažená situácia pri vymáhaní porušenia zákazu od prevádzkovateľov. Ak bude zákaz explicitne stanovený v zákone, umožní to podľa hlavného hygienika vymáhanie jeho porušenia. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý sa zmenami v poskytovaní služieb komerčných solárií zaoberá, by mala byť účinná od januára budúceho roka.

Zákaz vstupu do solárií pre osoby mladšie ako 18 rokov platí napríklad v Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Taliansku, Švédsku, Nórsku, Kanade či vo vybraných štátoch USA. Používať solárne zariadenia na kozmetické účely neodporúča napríklad ani Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) či Európsky kódex proti rakovine.

Príjem len zaočkovaných deti

Návrh zákona, podľa ktorého by do predškolského zariadenia mohlo byť prijaté len také dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu, zodpovedajúcemu príslušnému veku podľa očkovacieho kalendára, schválila v stredu vláda. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, ktoré novelu zákona predložilo, ráta aj s tým, že by do predškolských zariadení mohli byť prijaté aj deti s potvrdením od ošetrujúceho lekára, že sú proti nákaze imúnne alebo nemôžu byť očkované pre trvalú kontraindikáciu.

"Cieľom návrhu zákona je úprava príslušných ustanovení zameraných na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení v Slovenskej republike vzhľadom na odborné poznatky a skúsenosti vychádzajúce z epidemiologickej praxe s cieľom posilnenia akcieschopnosti SR na úseku ochrany zdravia obyvateľstva pred prenosnými ochoreniami," uvádza sa v schválenom materiáli.

Novela hovorí o tom, že kolektívne zariadenie vytvára podmienky uľahčujúce zavlečenie a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu. Z tohto dôvodu pristúpil rezort k úprave zákona.

Vzhľadom na potrebu urýchleného prijatia protiepidemických opatrení príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva v prípade zavlečenia prenosného ochorenia do kolektívu chce MZ SR zaviesť povinnosť pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie pre deti a mládež, viesť zoznam osobných údajov potrebných na tento účel. Návrh zákona vypúšťa skutkovú podstatu priestupku za nepodrobenie sa povinnému pravidelnému očkovaniu.

Revolúcia v plastových výrobkoch

Zo slovenského trhu zmiznú niektoré jednorazové plastové výrobky, odpad, ktorý sa vyzbieral na recykláciu, zas bude zakázané spaľovať. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorú v stredu schválila vláda.

Uvádzať na trh plastové taniere, príbory, miešadlá na nápoje, slamky, paličky z balónov, vatové tyčinky do uší, nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, nápojové obaly a poháre z expandovaného polystyrénu by malo byť zakázané od roku 2021. Zákaz sa vzťahuje aj na oxodegradovateľné plasty, pretože tento druh plastu nie je biologicky rozložiteľný a rozkladá sa na mikroplasty, ktoré znečisťujú životné prostredie.

Zmeny čakajú aj obce, ktoré si uplatňujú výnimku a neumožňujú svojim obyvateľom separovať bioodpad. Od roku 2023 by výnimky nemali byť možné. "Skládkovanie nespracovaného biologicky rozložiteľného odpadu má výrazne negatívny environmentálny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia," vysvetľuje rezort.

Zlepšiť sa má aj evidencia odpadu. Po novom budú musieť byť smetiarske autá vybavené vážiacim systémom a hmotnosť odpadu nahlasovať, podrobnejšie správy budú na ministerstvo posielať aj organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

Zmeny sa dotknú aj finančných príspevkov, ktoré výrobcovia platia OZV. Tie budú musieť po novom zohľadniť trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť výrobkov, ako aj a prítomnosť nebezpečných látok. "OZV je povinná finančne zvýhodniť výrobcov environmentálne priaznivejších výrobkov," konštatuje ministerstvo.

Zvieratá v reštauráciách

Vstup do reštaurácií má byť po novom umožnený osobám aj s domácim zvieraťom. Ak sa prevádzkovateľ pre takúto možnosť rozhodne, bude musieť zabezpečiť označenie o povolení vstupu so zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe. Novelu zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR v stredu schválila vláda na svojom zasadnutí.

"Umožnenie vstupu spoločenských zvierat do priestorov určených na konzumáciu stravy nesmie znížiť, respektíve ohroziť hygienickú úroveň prevádzky, ani ohroziť zdravotnú bezpečnosť podávaných pokrmov a nápojov. Z tohto dôvodu bude musieť prevádzkovateľ verejného stravovania doplniť v prevádzkovom poriadku požiadavky na hygienicko-sanitačný režim," zdôvodnila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).

Za spoločenské zviera sa považuje napríklad domestikovaný druh psa, mačky či králika. Na novele, ktorá reflektuje diskusiu v podnikateľskom prostredí i medzi verejnosťou, pracoval aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ) SR. Diskusia vznikla v súvislosti s aktuálne platným obmedzením vstupu spoločenských zvierat do konzumných priestorov prevádzok verejného stravovania, s výnimkou osôb so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom.

Ak podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa bude prevádzkovateľ reštaurácie súhlasiť, tak zákazník bude môcť so spoločenským zvieraťom vstúpiť do konzumných priestorov prevádzok verejného stravovania. Reštaurácie, kaviarne, cukrárne a ich letné terasy budú musieť splniť požiadavky na priebežné čistenie a na vyčlenenie samostatného čistiaceho náradia. Tiež bude potrebné zabezpečiť jednorazové nádoby na napájanie pre zvieratá.

Ľudia sa budú môcť rozhodnúť, či takúto prevádzku navštívia. Legislatívna zmena sa nebude týkať zariadení školského stravovania, ani stravovacích prevádzok v zdravotníckych zariadeniach. Zákon by mal byť účinný od začiatku budúceho roka.

Vojaci si finančne prilepšia

Novela podľa predloženého materiálu nadväzuje aj na koncepciu manažmentu vojenského personálu Ozbrojených síl SR, ktorú dávnejšie odobril kabinet premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Podľa rezortu je v súčasnosti systém odmeňovania nedostatočný. V prípade odobrenia novely Národnou radou SR bude plat profesionálnych vojakov zložený z viacerých častí. Jeho tvorba bude pozostávať z takzvanej hodnostnej tarify a funkčnej tarify.

Profesionáli si tiež finančne prilepšia v rámci hodnostného platu o jedno percento ročne za každý rok výkonu štátnej služby. Ministerstvo si okrem iného od novely sľubuje, že sa zvýši atraktivita vojenského povolania. V súčasnosti podľa tabuľkových počtov totiž chýba v armáde niekoľko tisíc profesionálov. Ministerstvo obrany SR má peniaze na zmeny zabezpečené v rámci limitov súčasného rozpočtu a tiež plánov na nasledujúce roky.

„Cieľom návrhu zákona je úprava systému odmeňovania spojená so zvýšením platových náležitostí profesionálnych vojakov, reflektujúcich náročnosť vojenského povolania v nadväznosti na vykonávanú funkciu, a vytvárajúcich predpoklady ich konkurencieschopnosti na trhu práce. Je predpoklad, že prispejú k eliminácii prehlbovania negatívnych trendov v Ozbrojených silách SR z posledných rokov, a to predovšetkým k zastaveniu poklesu záujmu mladých ľudí o štátnu službu profesionálneho vojaka, rozhodujúcim spôsobom povedú k zvýšeniu atraktivity, spoločenskej prestíže a konkurencieschopnosti vojenského povolania na trhu práce," uvádza materiál.

Podľa rezortu je zlepšenie finančných podmienok priamo spojené s výkonom štátnej služby. „Potreba investícií do vojenského personálu je priamo úmerná plneniu úloh, ktoré profesionálnym vojakom vyplývajú zo zákona," doplnilo ministerstvo v dokumentoch.