Správa, ktorá bije na poplach: Každých 40 sekúnd spácha niekto samovraždu, WHO vyzýva na opatrenia

ŽENEVA - Takmer 800.000 ľudí ročne spácha samovraždu — to je viac ako polovica ľudí, ktorých pripravia o život vojny, rakovina prsníka alebo ich zavraždia. V pondelok to oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Zároveň vyzvala na kroky, ktoré zabránia týmto tragédiám.