Danko kontroverzné zahraničné návštevy neľutuje: Snažil sa rozvíjať vzťahy na východ i na západ

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko si nie je vedomý, že by porušil dobrý vzťah s nejakým štátom. Šéf parlamentu tvrdí, že sa vždy snaží rozvíjať vzťahy na východ i na západ

"Naopak, prispel som k rozvoju bilaterálnych vzťahov,“ povedal v rozhovore. Reagoval tak na otázku, či neľutuje niektoré svoje výroky alebo zahraničné návštevy. "Jediná vec, ktorú ľutujem, je nepochopenie a nepočúvanie, keď niečo vysvetľujem. Ak je niekomu trápne, že niečo poviem v gemerskom nárečí alebo v emócii, alebo vyjadrím gesto, je to jeho názor," povedal.

Ako Danko dodal, dvakrát predsedal všetkým lídrom európskych parlamentov. "Na každej konferencii som v hlavnom paneli vystupujúcich, na úrovni európskych parlamentov mám vysoko nadštandardné vzťahy so šéfom francúzskeho senátu Gérardom Larcherom či so Wolfgangom Schäublem z Nemecka. Som jediný predseda parlamentu, ktorý za 26 rokov vystúpil v inom parlamente. Rečnil som v českom parlamente ako piaty politik po významných svetových politikoch, vystúpil som v srbskom parlamente aj v ruskej Dume. Všade som mal standing ovations," vysvetlil Danko. Šéf parlamentu tvrdí, že sa vždy snaží rozvíjať vzťahy na východ i na západ. "My sme malá krajina. Musíme s každým vychádzať dobre," dodal.

Predseda parlamentu Andrej Danko od začiatku svojho pôsobenia vo funkcii hovoril, že chce rozvíjať parlamentnú diplomaciu. Najväčšiu pozornosť médií, ale aj opozície, budili jeho časté cesty do Ruskej federácie. Počas týchto návštev sa chválil dobrými vzťahmi s predsedom ruskej Dumy Viačeslavom Volodinom, ktorý je na sankčných zoznamoch EÚ pre svoju úlohu počas nelegálnej anexii Krymu. Danko patrí k obhajcom Kremľa, argumentuje ekonomickými vzťahmi. Pochvalne sa vyjadroval aj na adresu Poľska a Maďarska. Tieto krajiny pritom čelia kritike európskych inštitúcií za nedodržiavanie zásad právneho štátu či obmedzovanie mimovládnych organizácií. Známe sú výroky predsedu NR SR o tom, že je za to, aby sa Slovensko vydalo obdobnou cestou.