Podľa Danka máme najdemokratickejší rokovací poriadok: Rozmýšľa o ďalšej zmene

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) rozmýšľa o ďalšej zmene rokovacieho poriadku. Povedal to v rozhovore s tým, že by chcel zabrániť recyklácii poslaneckých návrhov v jednom volebnom období. Tvrdí, že rokovací poriadok slovenského parlamentu patrí medzi tie najdemokratickejšie.

"Rozmýšľam, že ak by som ešte raz zmenil rokovací poriadok, tak by som zakázal, aby sa počas jedného volebného obdobia mohli prekladať návrhy zákonov v tej istej podobe," povedal Danko. Argumentuje tým, že niektoré návrhy zmien v zákonoch predložili poslanci tri či štyrikrát v tom istom znení. Tvrdí, že poslanci vedia, že z toho majú publicitu. Preto chce zabrániť predkladaniu tých istých návrhov v jednom volebnom období. Uviedol, že v Rakúsku majú napríklad nastavený poriadok tak, že ak neprejde zákon výborom, tak sa nedostane do pléna na hlasovanie.

Danko už niekoľko zmien v rokovacom poriadku urobil. Teraz tvrdí, že ho od Slovenska preberajú aj iné krajiny. "Máme najdemokratickejší rokovací poriadok," skonštatoval s tým, že opozícia aj koalícia ho v kuloároch za tieto zmeny chvália. V roku 2016 vládna koalícia presadila balíček zmien, ktorým sa zaviedli časové limity pre vystúpenia poslancov. V rokovacej sále sa zároveň zakázalo používať transparenty, plagáty, letáky a iné obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové prezentácie, ale aj materiály propagujúce politické strany a reklamu.

Šéf parlamentu dostal právo iniciovať disciplinárne konanie voči poslancom, ktorí na schôdzi opakovane porušujú poriadok. Opoziční poslanci sa pre podozreniu z porušovania niektorých práv garantovaných ústavou obrátili s novelou rokovacieho poriadku na Ústavný súd SR. Ten následne rozhodol, že právna úprava nie je v rozpore s ústavou.