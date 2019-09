Danko: Nadštandardné vzťahy s Ruskom nám otvárajú kontakty nielen v Ázii

NUR-SULTAN – Nadštandardné vzťahy s Ruskom na úrovni parlamentov nám otvárajú kontakty nielen v Ázii, ale aj napríklad v Afrike. V súvislosti s utorkovým 4. samitom predsedov parlamentov euro-ázijských krajín v Kazachstane to povedal predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Doplnil, že sa pokúsi nasmerovať aj náš podnikateľský segment do spolupráce s Ruskom, aby sa Slovensku podarilo presadiť na ďalších trhoch.

"Rusko je dnes veľký gestor aj pre obchodné vzťahy v Afrike, v Ázii a my máme veľmi dobré vzťahy a veľký potenciál. Všetko je založené na osobných väzbách. Nestačí len prísť, musíte komunikovať. Máme vynikajúce vzťahy takmer s každým lídrom, ktorý sa zúčastňuje na euro-ázijskom samite," povedal Danko novinárom.

"Budem sa pokúšať nasmerovať aj náš podnikateľský segment, aby sme vyťažili z toho, ako Rusi pripravujú koncepciu investícií v Afrike, kde nám ponúkajú spoločné investície," skonštatoval šéf slovenského parlamentu. Ako príklad uviedol Maďarov, ktorí spoločne s Rusmi investujú v Egypte v oblasti železničnej dopravy. "To isté garantujú Rusi nám. (...) Hovoria, poďme spolu na africký trh, my zabezpečíme platbu, vy dodáte výrobky. Naozaj sú konkrétne príklady, keď lídri okolitých štátov nespia. Nestačí sedieť doma, musíme takto aktívne budovať zahraničnú politiku, investície, pretože vidíme v okolitých štátoch, že to funguje," dodal Danko.

Heslom utorkového stretnutia predsedov parlamentov euroázijských krajín je "Väčšia Eurázia: Dialóg. Dôvera. Partnerstvo". Účastníci na rokovaniach predstavia svoju víziu a tiež spôsoby, ako zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj euroázijského priestoru. Okrem NR SR bude mať na samite zastúpenie aj ďalších vyše 60 parlamentov, napríklad z Rakúska, Maďarska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Kórejskej republiky, Japonska či Ruska.