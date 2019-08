Politologička o premiérovi: Pellegrini môže odchodom zo Smeru len získať, ale na TOTO mu chýba guráž

BRATISLAVA - Premiér Peter Pellegrini nemá na revoltu v Smere guráž, mohol by však opustiť stranu. Povedala to v rozhovore politologička Soňa Szomolányi. Vzoprieť sa straníckemu šéfovi Robertovi Ficovi nie je podľa nej v jeho osobnostnom vybavení. Zároveň dodala, že Pellegrini je ako premiér najdôveryhodnejším politikom a šancou by preňho mohla byť vznikajúca strana bývalého ministra tretej Ficovej vlády Tomáša Druckera.

"Ak pretečie hranica znášania ponižovania zo strany Fica a naskytne sa možnosť prejsť k Druckerovi, aj za cenu, že naňho budú vytiahnuté, vraj ľuďmi zo Smeru, nazbierané kompromitujúce materiály, tak môže len získať. Povolebné rozloženie mandátov by potom bolo významne iné, ako to vyzerá dnes. Zatiaľ neregistrovaná strana Tomáša Druckera sa môže stať jazýčkom na váhach," povedala Szomolányi. "Ak by k Druckerovi prišiel Pellegrini a s ním aj časť voličov, prípadne donori, ktorí už hodia Fica cez palubu, tak je reálne, aby nejako zamiešal povolebné karty," povedala o bývalom ministrovi zdravotníctva, ktorý zakladá stranu Dobrá voľba.

Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

"Jedna vec je, že pnutie reálne existuje. Ale iná vec je, či súčasný premiér Pellegrini má guráž ísť do otvoreného zápasu," komentovala politologička situáciu v najsilnejšej vládnej strane. "Zatiaľ to ani raz neukázal, akurát naposledy napríklad podporil políciu, ale to sú zatiaľ len slová. Pri nedostatku overených informácií o Smere ťažko hovoriť o frakciách, no zdá sa, že zatiaľ väčšina poslancov stojí za predsedom Ficom. A tí, čo by mohli tvoriť druhé krídlo alebo frakciu – ozaj takú viac sociálno-demokratickú – čo by mohli podporiť Pellegriniho, tak tí vlastne odišli, či to je Marek Maďarič alebo Peter Kažimír. Takže pokiaľ nedôjde k nejakej zlomovej udalosti, osobnostne zatiaľ neukázal potenciál pre otvorený zápas. Hoci, ak doň nepôjde, tiež len stratí,“ povedala politologička o premiérovi.

Ak Pellegrini zostane v Smere, mohol by sa na predvolených plagátoch ocitnúť spolu s predsedom Ficom. "Bolo by to pre Fica pragmatické rozhodnutie. Pretože Pellegrini je nakoniec ako premiér najdôveryhodnejší politik. A je na ňom, ako s tým kapitálom naloží," vraví politologička.

Zdroj: glob

Pellegrini sa stal premiérom v marci 2018, keď z funkcie pod tlakom verejnosti po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej odstúpil Robert Fico. Ten je stále predsedom strany Smer-SD, Pellegrini je podpredsedom. Fico je trojnásobným predsedom vlády. Smer je stále najsilnejšou stranou, podľa posledného augustového prieskumu volebných preferencií agentúry Focus by získal 21,8 percenta hlasov. Tomáš Drucker bol ministrom zdravotníctva v tretej vláde Roberta Fica ako nominant Smeru, nebol však členom strany. V Pellegriniho vláde prijal post ministra vnútra, kde nahradil Roberta Kaliňáka zo Smeru. Len tri týždne po šéfovaní novému rezortu však podal demisiu. Účastníci protivládnych protestov očakávali, že odvolá policajného prezidenta Tibora Gašpara, poukazovali na prepojenie Gašpara so Smerom a nedôverovali v úspešnosť vyšetrovania Kuciakovej vraždy, ak by Gašpar naďalej viedol Policajný zbor. Drucker v rozhovore pre agentúru SITA povedal, že o to, aby Gašpara vo funkcii podržal, ho vtedy explicitne požiadal Robert Fico. Pellegrini sa po Druckerovej demisii vzápätí s Gašparom dohodol, že na funkciu šéfa polície rezignuje.