Video môže Trubanovi uškodiť, tvrdí analytik: Nálepky, že kedysi skúšal drogy, sa už nezbaví

„Jeho súperi mu to vždy budú pripomínať a vždy to na neho vytiahnu, keď sa im to bude hodiť. Taká je však politika, a to nielen u nás na Slovensku, ale na celom svete,“ vysvetlil Baránek. Podľa politického analytika je to však potrebné vnímať v kontexte blížiacich sa parlamentných volieb. „To video je niekoľko rokov staré a doteraz sa neobjavilo. Nič to však nemení na jeho negatívnom posolstve, ktoré je úplne nevhodné pre predsedu politickej strany ašpirujúcej na vstup do parlamentu,“ myslí si Baránek.

Výsledok je preto podľa neho pre Trubana a koalíciu Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu) zlý. „Určite im to nepridá na percentách, skôr ich to môže oslabiť. Musíme si však počkať na nejaké preferencie. Nebudem sa čudovať, keď poklesnú, keďže pre bežného človeka je posolstvo tohto videa veľmi negatívne,“ dodal Baránek.

Na internete bolo nedávno zverejnené video, v ktorom predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban rozpráva pred študentmi o svojich skúsenostiach s užívaním marihuany. „Konkrétne v tom videu hovorím o zlom stave, ktorý prichádza po opadnutí účinku marihuany. Zdieľal som túto skúsenosť aj na prednáškach o podnikaní, aby si mladí ľudia nemysleli, že marihuana vyrieši ich problémy,“ uviedol líder PS pre portál WebNoviny.

Truban zároveň zdôraznil, že nemá problém o tejto téme hovoriť otvorene, lebo ho hnevá, keď niekto trávu vyskúša a potom sa tvári, že nie. „Fascinuje ma, akú námahu si niekto dáva, keď pozerá moje staré blogy a videá a hľadá čokoľvek, čo sa dá vytrhnúť z kontextu a účelovo zneužiť proti mne. Toto je presne tá stará politika vyhrabávania špiny, ktorú chceme vymeniť,“ dodal na záver Truban vo svojom stanovisku pre portál WebNoviny.