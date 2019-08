KDH, PS a Spolu rokovali spolu o budúcej vláde: Na registrovaých partnerstvách však môžu padnúť

Avizoval, že KDH za takýto zákon nezahlasuje, ale ak by napríklad po komunálnych voľbách v roku 2022 bolo v parlamente dosť hlasov na to, aby takýto zákon prešiel, KDH by si vzalo mesiac na premyslenie, ako bude ďalej v koalícii pokračovať. Lídri potvrdili, že dnešné prvé stretnutie bolo "prvým z mnohých".

Beblavý informoval, že on a predstaviteľka KDH Caroline Lišková vytvoria pracovnú skupinu, kde budú hľadať prieniky a opatrenia, na ktorých sa vedia zhodnúť. Chcú priniesť zoznam konkrétnych opatrení. Dnes sa napríklad zhodli na tom, aby rodičia malých detí mali pre svoje dieťa garantované miesto v materskej škole. KDH s týmto nemalo problém. PS/Spolu sa zase celkom pozdávala podpora už tehotných žien, s čím prišlo KDH. „Hľadáme to, čo nás spája. Výzva nie je hľadať to, čo nás rozdeľuje. Na niektoré veci budeme hľadať zhodu dlhšie,“ povedal Hlina.

Andrej Hlina a Miroslav Beblavý Zdroj: Jan Zemiar

V otázke registrovaných partnerstiev priznal, že jeho návrh – nechať tému po spojených komunálnych voľbách v roku 2022 nie je uzavretý. „Neprekvapím nikoho. Nemôžeme zahlasovať za registrované partnerstvá, ani nezahlasujeme, ale chceme byť konštruktívni a racionálni,“ povedal Hlina. Truban s Beblavým zase ocenili, že Hlina im svoj návrh prezentoval dnes na stretnutí a nedával im odkazy cez médiá a sociálne siete.

Truban priblížil, že návrhom Hlinu sa bude PS zaoberať. "My sme povedali náš zámer, lebo máme svoje hodnoty, my sme liberálna strana a aj registrované partnerstvá majú byť súčasťou," uviedol. Beblavý podotkol, že návrh Hlinu prediskutujú v predsedníctve PS a v predsedníctve Spolu, a potom sa k tomu vrátia.

Zdroj: Jan Zemiar

Podľa jeho slov ich návrh pre KDH bol taký, že by budúca vládna koalícia garantovala, že v parlamente by bolo slobodné hlasovanie poslancov, ktorý by túto otázku vyriešil. "A výsledok hlasovania by rozhodol, či na Slovensku budú registrované partnerstvá. Sme presvedčený, že túto tému nesmieme nechať extrémistom. Chceme zagarantovať možnosť rozhodnutia," povedal Beblavý. Trojica sa zhodla na tom, že registrované partnerstvá nie sú najdôležitejšou témou, ale chcú jasne povedať, že na tejto téme sa nedajú rozdeliť. Sú presvedčení, že nakoniec dohodu budú musieť nájsť, lebo je to ich spoločná zodpovednosť.

Koalícia Progresívne Slovensko/Spolu 10. júla podpísala dohodu o predvolebnej spolupráci s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH). Informovali o tom predstavitelia všetkých troch strán. Lídri Alojz Hlina (KDH), Miroslav Beblavý (Spolu) aj Michal Truban (PS) sa zhodli, že má zmysel rokovať o spolupráci pred budúcoročnými parlamentnými voľbami, do ktorých zostáva osem mesiacov. Podľa Beblavého treba Slovensko posunúť vpred. Spoločne chcú riešiť problémy v školstve či zdravotníctve.

Zdroj: Jan Zemiar

V dohode sa zaväzujú, že na seba nebudú v kampani útočiť a že budú viesť konštruktívny dialóg s cieľom nájsť programové prieniky. Nevylúčili, že k dohode môžu pristúpiť aj iné opozičné strany. Šéf Progresívneho Slovenska Michal Truban doplnil, že stará generácia vládnucich politikov sa konfliktmi snaží rozdeľovať ľudí, aby im zakryli oči pred korupciou a oni sa udržali pri moci. Predseda KDH Alojz Hlina považuje hodnotové rozdiely za prirodzené a prekonateľné dialógom. Túto dohodu preto považuje za to minimum, čo sú povinní urobiť pre zmiernenie napätia na Slovensku.