Danko vyslovil jasnú predstavu: Povolebné priority? Zdravie, vzdelanie a doprava, tvrdí šéf SNS

„Tak razantne, ako sme pristúpili k systému obnovy majetku v armáde, tak razantne, ako sme zdvihli mzdy učiteľom, by som riešil diaľnice," dodal šéf národniarov s tým, že štát sa musí ľuďom postarať o tri elementárne veci, ktorými sú zdravie, vzdelanie a doprava. „Bez zmeny stavebného zákona a zákona o verejnom obstarávaní diaľnice nebudú hotové ani do roka 2050. Mám jasnú predstavu, ako by som stavebný zákon zmenil, nastavil kompetencie stavebných úradov či ako by som vylúčil účastníkov stavebných konaní. V stavebných konaniach máme veľa špekulantov," vysvetlil Danko.

Podľa predsedu parlamentu je hrozné, ak ľudia musia cestovať z malého mesta do Bratislavy sedem hodín autobusom či vlakom. „Chápem, že sú nahnevaní. Stojí sa v zápchach. Potom volia zúfalého Kotlebu, pretože on im dáva nádej nejakého vzdoru. Neuvedomujú si, že je to stratený hlas, zbytočne blokujú vlastenecké hlasy. To sa musí riešiť," dodal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Danko kritizoval aj investície do železničných tratí a obnovy vozňov. Podľa neho to nemá logiku. „Často je vidieť vozne, ktoré zažili aj naši dedovia. O tomto sa treba rozprávať, že Slovensko zaspalo. Tridsať rokov sa tu drancovalo hospodárstvo, ekonomika, neinvestovalo sa. Štát nemal systém prirodzenej obnovy. Keď napríklad nedávate peniaze do opravy pilierov mosta, tak most spadne. Namiesto toho, aby to stálo 10-tisíc, to bude stáť milión. To isté je aj s vlakmi. Toto je problém, ktorý treba riešiť. Treba nastaviť systém obnovy vlakov. Nielen ich dať zadarmo, ale aj zabezpečiť, aby bolo na vlaky každý rok vyčlenených 100 - 200 miliónov eur na obnovu, vyraďovanie starých a kúpu nových vlakov," dodal predseda parlamentu.

Keď to nepredložia, predložím to ja

Ak Smer-SD nepredloží návrh na zmeny pri vymáhaní výživného, urobí to predseda parlamentu Andrej Danko. Povedal to s tým, že návrh predloží na prerokovanie do Národnej rady SR na jeseň. Po novom by mal alimenty od neplatičov vymáhať štát a nie matky.

"Nemôže sa predsa zožierať žena s mužom, s ktorým sa rozviedla a ktorý jej neplatí alimenty. Štát jej musí nejaké minimálne dávky preplatiť. Keď to nepredložia, predložím to ja na jeseň," povedal Danko s tým, že na predloženie návrhu od koaličného partnera stále čaká. Vysvetlil, že 'sociálka' by mala preplatiť nejaké sumy a zvyšok by sa od neplatičov alimentov vymáhal z pozície štátu. Chce tak sprísniť vymáhanie príspevkov, aby rozvedené či slobodné matky nemuseli platiť exekútorov a vymáhať financie samy.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Danko vysvetlil, že SNS chce prispieť k podpore mladých ľudí do 33 rokov. "Tak, ako si všímame dôchodcov v niektorých oblastiach, tak by sme mohli zvýhodňovať aj mladých a ženy s deťmi," dodal. Zmeny vo vymáhaní výživného v minulosti avizoval Smer-SD. Mali by byť súčasťou balíka opatrení na podporu mladých rodín spolu s predĺžením materskej, či nižšou daňou z pridanej hodnoty na dojčenské potreby. Informoval o nich predseda Smeru-SD Robert Fico ešte v roku 2018. Realizovať by sa mali v rokoch 2019 až 2020. Najskôr chceli podľa jeho slov presadiť zmeny pri vymáhaní výživného, čo by mal po novom robiť štát.