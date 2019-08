FOTO Najväčší nákup oblečenia v armáde za posledné roky: Štyri milióny za gaťky, podprsenky a bundy!

Našu armádu pritom dlhodobo trápi nedostatok bežnej výstroje, ktorou by mal vojak podľa určitých noriem disponovať. Ide o farbu oblečenia, no rozhoduje tu aj letné či zimné obdobie. Podľa našich informácií si mnohí vojaci kvôli nedostatku tričiek či maskáčov tieto produkty kupujú sami spoločným skladaním sa pri nákupe v obchodoch tretích strán. Niektorí volia modernejší variant a zháňajú tieto nedostatkové veci na sociálnych sieťach. Niektorí dokonca tvrdia, že armáda je stredobodom pozornosti slovenskej politickej scény len vtedy, keď sa uskutoční väčší nákup, čo nebýva až v takých častých intervaloch.

Nedostatkový tovar

Nákup výstroje v armáde je pritom hotová alchýmia. Proces funguje pomocou papierových bodov, ktoré vojaci v priebehu služby dostávajú. Ich hodnota je len v sume troch centov. Po získaní určitého počtu bodov sa vojak môže vybrať do špeciálneho skladu, ktorý je určený na vojenskú výstroj. Tzv. gastráčový systém má Achillovu pätu v tom, že po príchode do skladu je väčšina bežných veľkostí nedostupných, a tak vojaci siahajú po internete či iných obchodoch.

Ešte začiatkom júla sa v Centrálnom registri zmlúv objavila položka, ktorá je rámcovou dohodou medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (MO SR) a dodávateľom Fintex s.r.o., ktorá už v minulosti neraz investovala do odevov pre armádu. Dohoda sa predbežne ustanovila na sume vyššej ako štyri milóny eur.

Termobunda Zdroj: MO SR

Objednávku vo výške 4 191 035,40 eur zadal Úrad pre investície a akvizície MO SR. Zmluva bola v registri zaznamenaná 4. júla tohto roka. Keďže ide ešte len o rámcovú dohodu a nie o kúpnu zmluvu, dá sa predpokladať, že ministerstvo ešte k nákupu nepristúpilo. Ministerstvo už s firmou, ktorá má sídlo v Spišskej Novej Vsi obchoduje už niekoľko rokov a má na konte viaceré štátne zákazky. Predmetom nákupu bude termobielizeň. Zmluva hovorí o bundách, rolákoch, tričkách, nohaviciach, trenírkach a aj nohavičkách či lambadach.

Zdroj: MO SR

Sumy jednotlivých položiek, ktoré boli od spoločnosti Fintex objednané sa pohybujú na hranici od piatich až do sedemdesiatich eur za kus a sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty.

Bundy a tričká v tisícoch

Ramcová dohoda v záverečnom znení uvádza aj predpokladaný počet týchto položiek, ktorý si ministerstvo objednalo. Tie budú putovať na dve miesta dodania. Ide o Vojenský útvar 9994 v Nemšovej a Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Demänová. Kým druhá spomínaná destinácia ráta položky v niekoľkých stovkách kusov, do Nemšovej má poputovať niekoľkonásobne väčší počet tovaru.

Počet kusov pre Vojenský útvar 9994 v Nemšovej Zdroj: MO SR

Celkový počet položiek putujúci do Nemšovej predstavuje 169 334 kusov. To v spojení so spomínanými sumami za jeden kus predstavuje nemalý balík. Zaujímavý je ale tiež pomer vyslovene mužských odevov s tými ženskými.

Zdroj: TASR - MO SR

Ženského odevu je desaťkrát menej

Predpoklad hovorí o tom, že žien je v armáde menej ako mužov a aj táto objednávka tieto domnienky približne potvrdzuje. Kým termnohavičiek a termolambád pre ženy sa objedná z každého len po 1600 kusov, termotrenírok sa objedná až o desaťnásobok viac, a teda 16-tisíc kusov.

Termonohavičky pre ženy Zdroj: MO SR

V zmluve je stanovený aj finančný limit na nákup, ktorý pre ministerstvo predstavuje čiastku 3 333 332 eur bez DPH a pre Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 159 197,50 eur bez DPH. Po započítaní dane sa však suma vyšplhala cez štyri milióny.