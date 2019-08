VIDEO Smer navrhuje presun vymáhania výživného na štát: Náhradné výživné od štátu sa zvýši

Kým v súčasnosti sa neplatenie výživného stáva trestným činom po troch mesiacoch neplatenia v posledných dvoch rokoch, po novom bude stačiť neplatenie výživného dva mesiace. Úrady práce a sociálnych vecí budú podľa Fica povinné podať trestné oznámenie na neplatiaceho rodiča pre podozrenie z trestného činu zanedbania povinnej výživy. Zvýšiť sa má aj maximálna suma náhradného výživného od štátu, a to z 1,2-násobku na 3-násobok až 3,5-násobok životného minima pre nezaopatrené dieťa. Podľa Fica by išlo o nárast zo súčasných 115 eur na 300 až 350 eur. Takýto legislatívny návrh predložia poslanci NR SR za stranu Smer na septembrovú schôdzu parlamentu.

Dostupnosť náhradného výživného má podľa šéfa Smeru zvýšiť aj to, že sa posunie maximálna hranica čistého príjmu rodiča, ktorý žiada o náhradné výživné. V súčasnosti môže mať rodič, prevažne matka, čistý príjem do 673 eur, po novom by sa táto hranica mala zvýšiť na 1 000 eur. "Žena s jedným dieťaťom s príjmom do 1 000 eur v čistom bude mať stále nárok na náhradné výživné," povedal Fico. Za dôležitú novinku považuje to, že štát po dvoch mesiacoch neplatenia výživného zo zákona vstúpi do exekučného konania a keď úrad práce a sociálnych vecí vydá rozhodnutie o náhradnom výživnom, tak toto rozhodnutie pošle exekútorovi. "Štát sa stane druhou oprávnenou osobou popri žene," povedal Fico. Žena tak podľa neho prestane mať starosti s exekúciou, keďže suma náhradného výživného do výšky 300 až 350 eur, ktorú si bude vymáhať štát, pokryje 95 % výživných priznaných súdmi.

O zámere presunúť vymáhanie výživného z rodičov na štát hovoril predseda Smeru-SD Robert Fico ešte v decembri minulého roka na sneme strany pri predstavovaní sociálnych opatrení na tento rok. "Chceme pomôcť matkám, ktoré majú nárok na výživné a partneri toto výživné neplatia,“ povedal. V takomto prípade by podľa neho štát platil výživné a následne by si ho vymáhal od toho rodiča, ktorý si neplní svoju vyživovaciu povinnosť. "Každý sa rozhodne, či sa chce alebo nechce ťahať za prsty so štátom,“ zdôraznil Fico. Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter hovoril v decembri vlaňajška o tom, že takýto legislatívny návrh by malo ministerstvo práce pripraviť v prvom polroku tohto roka.

Náhradným výživným štát prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade, ak si povinná osoba, zvyčajne otec dieťaťa, neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, alebo ak nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine. Náhradné výživné sa poskytuje vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac však v sume 1,2-násobku výšky životného minima pre nezaopatrené dieťa. Aktuálne ide o sumu 115,15 eura.