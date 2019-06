Zmenil Hlina názor? Zvrat v opozičnom postoji KDH, ide rokovať o spolupráci s PS a Spolu

Predsedovia troch mimoparlamentných politických strán, Miroslav Beblavý zo Spolu, Michal Truban z Progresívneho Slovenska a Alojz Hlina z KDH sa dohodli na stretnutí, ktoré má byť v pondelok (1.7.). Rokovať majú o spolupráci pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Potvrdil to Beblavý aj Hlina.

Má zmysel sa rozprávať

„Pred voľbami má zmysel sa rozprávať a nájsť postup, ako sa 'nevybíjať'. Strany, ktoré chcú priniesť zmenu, by mali ukázať, že dokážu komunikovať tak, aby neatakovali partnera,“ uviedol Hlina. Zopakoval však, že KDH ide do parlamentných volieb samostatne. V sobotu po Rade KDH uviedol, že ak sa strana nedostane do parlamentu z postu lídra odstúpi.

Zdroj: FB/PS

PS a Spolu vytvorili pre parlamentné voľby koalíciu. Truban a Beblavý už absolvovali stretnutie s exprezidentom a lídrom novovznikajúcej strany Za ľudí Andrejom Kiskom. Partneri sa zhodli, že na riešenie problémov Slovenska a nových výziev je potrebná spolupráca hodnotovo blízkych politických strán.

KDH pôjde do parlamentných volieb samostatne

Mimoparlamentné KDH pôjde do najbližších parlamentných volieb samostatne. Hlina to oznámil v sobotu po Rade KDH, ktorá o tom rozhodla. „Čelíme veľkej prívalovej liberálnej vlne a na to, aby sme to vyvážili, Slovensko nevyhnutne potrebuje konzervatívnu kresťansko-demokratickú silu, a to je Kresťanskodemokratické hnutie. Aj toto nás oprávňuje na to, aby išlo do volieb samostatne. KDH má na to, aby mohlo ísť samostatne,“ povedal Hlina.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Presnú stratégiu, s akou pôjde KDH do parlamentných volieb, hnutie prezradiť nechce. „Chybou stratégie často býva, keď je prezradená,“ poznamenal Hlina. Dôležitým prvkom však podľa neho bude kandidačná listina. KDH má pritom ambíciu zostaviť rovnako "excelentnú" kandidačnú listinu ako do nedávnych volieb do europarlamentu. „Potenciál pre kresťanskú demokratickú stranu na Slovensku je vysoký. Ak sa KDH nedostane do parlamentu, do dvoch hodín odstupujem,“ dodal Hlina.

Líder OĽaNO Igor Matovič na svojom profile na sociálnej sieti uviedol, že rešpektuje rozhodnutie KDH, že pôjde do volieb samostatne. Avšak vyčíta mu, že sa nechce dohodnúť na spoločnom postupe. „Považujem toto rozhodnutie za nezodpovedný hazard s budúcnosťou Slovenska,“ uviedol Matovič.

Črtá sa nová koalícia?

Progresívne Slovensko a Spolu sa už dohodli na spoločnej predvolebnej koalícii. Podpísali aj zmluvu na ďalších päť rokov. Okrem toho rokovali aj s Andrejom Kiskom, ktorý pred pár dňami oznámil vznik svojej strany Za ľudí. Po spoločnom stretnutí o tom informovali na sociálnej sieti. „Zhodli sme sa na tom, čo Slovensko najviac trápi a pred akými výzvami stojíme. Na ich riešenie potrebujeme spoluprácu hodnotovo blízkych politických strán,“ uviedol Kiska.

Zdroj: TASR/Dušan Hein

Rovnako stretnutie zhodnotil aj Truban. S Beblavým dodali, že preto budú pokračovať v rokovaní o predvolebnej spolupráci. „Najbližším krokom budú rokovania všetkých troch subjektov o programových prioritách,“ uviedol Truban. Beblavý minulý týždeň avizoval stretnutie koalície PS a Spolu s Kiskom s tým, že majú záujem, aby sa k nim pridal aj exprezident so svojou novou stranou. Dodal, že pripravení sú rokovať aj s ostatnými demokratickými opozičnými subjektmi.