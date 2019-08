Hlinovo KDH má nové tváre: Červeňáková a Gaborčáková budú vo voľbách kandidovať

„Čaká nás zápas o to, aký svet tu chceme. Zápas medzi konzervatívcami a liberálmi a zápas o podobu konzervatívnej politiky," povedal na dnešnej tlačovej besede s tým, že preto potrebujú postaviť do parlamentných volieb ľudí, ktorí budú bojovať. „Sme posilnení o dve posily a tomu sa veľmi teším. Poslankyne Gaborčáková a Červeňáková idú s nami spolupracovať. Idú pomáhať kresťanskej demokracii a my sa na to tešíme. KDH chce postaviť najsilnejšiu kandidátku tak ako v posledných eurovoľbách," dodal a podotkol, že na kandidátke budú ľudia podľa rôznych modulov ako napríklad modul primátori a starostovia či modul sila kresťanského sveta. V tomto module bude aj spomínaná dvojica poslankýň.

Hlina priblížil, že v tejto chvíli dvojica, ktorá v júni vystúpila z poslaneckého klubu hnutia OĽaNO, vstupuje do spolupráce ako odborníčky v sociálnej a zdravotníckej oblasti. „Vstup do KDH sa nevylučuje," dodal. Zároveň Hlina dodal, že KDH rokuje aj s primátormi a starostami. „Prebiehajú intenzívne rokovania a o výsledkoch budeme informovať v pravý čas," dodal aj v súvislosti s otázkou, či rokuje aj s poslancom Jozefom Lukáčom a Annou Verešovou, ktorí tiež vystúpili v júni z hnutia OĽaNO.

Gaborčáková dnes potvrdila, že ponuku KDH na spoluprácu prijala, lebo KDH považuje za stabilnú politickú stranu, ktorá sa hlási ku kresťanským hodnotám posledných 30 rokov a nie len vtedy, keď to je moderné. Slovensko bude podľa nej čeliť veľkým výzvam, ako je prehrievanie ekonomiky, automatizácia a bude potrebné, aby tu bol pevný politický subjekt, ku ktorým sa aj ona hlási. „Budem klásť dôraz na nepopulistickú sociálnu politiku," povedala. V súčasnosti nie je prepojený sociálny a zdravotnícky systém na Slovensku a mnohí ľudia tým trpia. „Riadený systém neexistuje, preto na tom pracujem," podotkla.

Červeňáková víta iniciatívu KDH, ktoré sa stotožňuje s myšlienkou prepojenia sociálneho systému a zdravotného systému na Slovensku. Obáva sa o seniorov, o ktorých sa štát nestará. „Chceme seniorom pomôcť s ľudským prístupom k ich utrpeniu. Seniori by mali byť informovaní o tom, akú službu čakať v rámci dlhodobej starostlivosti," povedala. Chce ďalej pracovať aj pre sestry a zdravotníckych pracovníkov v rámci ich pracovných podmienok. „Ak chceme poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť, je dôležité zvýšiť imidž zdravotníckych pracovníkov," dodala.

Poslanci Elena Červeňáková, Soňa Gaborčáková, Jozef Lukáč, Veronika Remišová a Anna Verešová v júni oznámili, že v parlamentných voľbách 2020 nebudú už kandidovať za hnutie OĽaNO. Veronika Remišová o tom informovala v utorok 18. júna s tým, že to bolo pre nich veľmi ťažké rozhodnutie. „Hoci sme neboli členmi hnutia OĽaNO, práci pre hnutie sme venovali všetku energiu. K nášmu rozhodnutiu prispeli viaceré dôvody," uviedla.

Pätica poslancov opustila poslanecký klub hnutia a v parlamente pôsobia ako nezaradení. Remišová pôsobila ako šéfka poslaneckého klubu OĽaNO, následne sa pridala k tímu exprezidenta Andreja Kisku, ktorý zakladá novú stranu s názvom Za ľudí.