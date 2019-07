Slováci žijúci v zahraničí by mali mať väčšiu podporu od štátu, myslí si Sopko

Miroslav Sopko

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

BRATISLAVA - Slováci žijúci v zahraničí by mali mať väčšiu podporu od štátu. Myslí si to poslanec Národnej rady SR za OĽaNO Miroslav Sopko. Súčasnú koncepciu štátnej starostlivosti o krajanov by bolo podľa jeho slov potrebné upraviť, pretože nezodpovedá situácii po vstupe Slovenska do Európskej únie.