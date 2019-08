VIDEO Slováka v Amerike navštívil lupič: Amaterizmus vystrašeného zlodeja, ocitol sa na internete

PHOENIX - Dôverne to poznajú len niektorí z nás, no vykradnutý dom je určite nočnou morou každého človeka, ktorý si ho zariadil podľa svojich predstáv. O to väčšia ujma to môže byť, keď sa niečo také prihodí v zahraničí. Slovák, ktorý striedavo žije v Amerike si touto skúsenosťou prešiel na vlastnej koži.

Reč je o podnikateľovi a IT špecialistovi Ondrejovi Jombíkovi zo spoločnosti Platon Technologies, ktorá patrí medzi registrátorov internetových domén. Ten celý zážitok popísal na svojom vlastnom blogu. "Stalo sa to v pondelok (pozn. 29. júla) poobede keď som bol v práci. Video zvonček Ring hlásil pohyb pri vchodových dverách môjho domu v meste Phoenix (kde žijem). Hovorím si, že to bude asi susedova čierna mačka, ktorá sa zvykne len tak prechádzať po plote a občas sa aj vyvaľuje na mojom priedomí," začína svoj zážitok Jombík.

Na prípad ho upozornil sám dom

Je priam zázračné, čo už dokážu dnešné technológie, čo preukázal aj tento prípad a to, že Jombík vedel o tom, že sa v blízkosti jeho domu niekto pohybuje. "Takže vyťahujem telefón z vrecka, aby som sa pozrel, kto tam v skutočnosti je. Vidím muža, ktorý vyzerá ako doručovateľ balíkov. Ale v rukách drží veľký záhradný rýľ. Dobre, takže to bude záhradník, ktorý sa pomýlil a prišiel k nesprávnemu domu. To sa občas stáva," myslel si najskôr zmätený podnikateľ.

Chlapík však nebol ani záhradník a ani doručovateľ. Vybral sa totiž zadnou bránou priamo k domu. "Rýchlo prepínam na telefóne pohľad z vonku na bezpečnostný systém Canary, ktorý je vnútri domu. A nemôžem uveriť čo tam vidím! Chlapík sa prechádza po mojej obývačke akoby bol u seba doma," popísal situáciu prekvapený Jombík.

Zlodeja vystrašil obyčajný alarm

Presne v tej chvíli sa majiteľ domu rozhodol zapnúť alarm, ktorý bol podľa zverejneného videa účinný. Zlodej sa v zmätku začal obzerať vyslovene len po maličkostiach. "Na videu vidieť, že mi síce zobral kľúčenku a kupóny, ale nič iné vziať nestihol. Dokonca aj cukríkami na linke pohrdol," vtipne poznamenal Jombík. Hoci však zlodeja systém zachytil, podľa prvotných informácií ho stále polícia nevypátrala, no je mu na stope.

Ondrej Jombík, ktorý je majiteľom domu Zdroj: Facebook/Ondrej Jombik

Pri budovaní bezpečnostného systému si skôr užíval zábavu ako by myslel na možného vykrádača domov. "Naša štvrť v severnom Phoenixe bývala vždy kľudná. Život tu plynul pomaly a veľa sa tu toho nedialo. Vychytávky do inteligentného domu, ako sú senzory, spínače, zámky a kamery, to všetko som inštaloval len ako malý bočný projekt pre zábavu. Neočakával som, že jedného dňa sa to stane pre mňa takto užitočné," uzavrel Jombík, ktorý navyše podotkol, že všetky videozáznamy z kamier má už v rukách polícia a zostrih z nich sa ocitol aj na internete.