Drucker po rebríčku popularity pritvrdil! Návrat do politiky? Je to had, zrušil ho hneď Fico

Tomáš Drucker a Robert Fico

Zdroj: TASR - Dano Veselský

BRATISLAVA - O tom, že Tomáš Drucker by sa mohol vrátiť na politickú scénu sa šuškalo už dlhšie. To, či tak urobí sa možno dozvieme po tomto lete. Počas jeho priebehu sa bývalý minister zdravotníctva a minister vnútra chystá do miest za ľuďmi. Chce s nimi diskutovať o tom, ako zlepšiť Slovensko. Šéf Smeru, ktorý Druckera kedysi do funkcie šéfa rezortu zdravotníctva nominoval, ho však označil za človeka, ktorý zlyhal.