TOP rebríček politikov: Slovenskí zástupcovia sa nestratili, patria k tým najsexi na svete

BRATISLAVA - Politici sú súčasťou rôznych rebríčkov, no tento je jednoznačne jedným z tých príjemnejších. V tohtoročnom rebríčku najsexi politikov sa medzi prvými pätnástimi umiestnili až dvaja najvyšší ústavní činitelia. Prezidentke Zuzane Čaputovej aj premiérovi Petrovi Pellegrinimu to lichotí.

Autormi rebríčka sú manželia Dobsonovci, ktorí sú známi spisovatelia humoristi, ale aj tým, že predávajú sviečky. V tohtoročnom rebríčku „najsexi predstaviteľov štátov“ sa v TOP 15-ke umiestnila aj prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Peter Pellegrini.

Obom umiestnenie lichotí

Premiér Peter Pellegrini vzal poradie s úsmevom, Čaputovej pogratuloval. „Teší ma, ze si držím tieto pozície. A dvaja Slováci v top dvadsať, to je pre našu krajinu len dobre,“ uviedol premiér s tým, že s viacerými lídrami, ktorých predbehol rokoval v Bruseli.

Aj prezidentka Čaputová si váži, že aj v zahraničí reflektujú zmenu na Slovensku. „Dúfa však, že verejnosť si bude pozornejšie všímať obsah politiky a výkon služby, nie iba výzor politikov,“ uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec.

1. Pedro Sánchez (španielsky premiér)

2. Justin Trudeau (kanadský premiér)

3. Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (kráľ Bhutánu)

4. Jacinda Ardern (premiérka Nového Zélandu)

5. Jovenel Moise (prezident Haiti)

6. Emmanuel Macron (francúzsky prezident)

7. Kolinda Grabar-Kitarović (chorvátska prezidentka)

8. Edi Rama (premiér Albánska)

9. Zuzana Čaputová (prezidentka Slovenskej republiky)

10. Mun Če-in (prezident Južnej Kórey)

11. Katrín Jakobsdóttir (islandská premiérka)

12. Peter Pellegrini (premiér Slovenskej republiky)

13. Leo Varadkar (predseda vlády Írskej republiky)

14. George Weah (prezident Libérie)

15. Alexis Tsipras (grécky premiér)

Manželia humoristi

Rebríček vypracovali JD a Kate Dobsonovci. V roku 2018 im dokonca vyšla kniha s názvom „Najsexi hlavy štátu“. Pri posudzovaní využívajú tzv. Hotness Ranking Machine, ktorou vyrátavajú atraktivitu politikov. Museli ju použiť aj pri Zuzane Čaputovej. „Je skvelým príkladom toho, prečo je tento mechanizmus dôležitý. Ak by sme ju hodnotili my osobne, pravdepodobne by sme podľahli politickej zaujatosti a dali jej body za to, že jej víťazstvo vo voľbách predstavovalo víťazstvo proti etnonacionalizmu,“ napísali manželia.

K dôvodom, prečo ju mechanizmus zvolil za jednu z najsexi političiek, uviedli niekoľko bodov. Spomenuli aj to, že ju mnohí v zahraničí volajú slovenská Erin Brokovich, keďže sa venovala kauze pezinskej skládky a venovala sa aj ďalším eko témam, za ktoré získala ocenenie. Ocenili jej volebné logo a to, že je prvou ženou-prezidentkou.

Česi dopadli horšie

Z celkového počtu 198 hodnotených hláv štátov, skončil na poslednom mieste Kim Čong-un, líder Severnej Kórey. O niečo vyššie, na 180. mieste skončil český prezident Miloš Zeman. Súčasný český premiér Andrej Babiš sa v rebríčku nenachádza. Prezidentovi Spojených štátov amerických sa ušla 145. priečka, Alžbeta II. skončila na 105. mieste.

O dosť väčšie sympatie prevládajú zrejme voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a ruskému premiérovi Dmitrijovi Medvedevovi, ktorí sa umiestnili za sebou na 31. a 32. mieste. Pozrite sa aj na ďalšie zaujímavé umiestnenia.

46. Volodymyr Zelenskyj (ukrajinský prezident)

56. Andrzej Duda (poľský prezident)

60. Theresa Mayová ("odchádzajúca" britská premiérka)

65. Pápež František (hlava Vatikánu)

75. Angela Merkelová (nemecká kancelárka)

90. Viktor Orbán (maďarský premiér)

133. Frank-Walter Steinmeier (nemecký prezident)

170. János Áder (maďarský prezident)