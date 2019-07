Drucker ešte stranu nezaložil: V regiónoch chce hovoriť o riešeniach

BRATISLAVA - Tomáš Drucker stále neoznámil vznik svojej strany, ale uvedomuje si, že ak sa chce ktokoľvek zapojiť do najbližších parlamentných volieb, musí sa prejaviť teraz. Exminister zdravotníctva chce počas leta hovoriť v regiónoch s ľuďmi o konkrétnych riešeniach. O prípadnej strane podrobnosti nateraz neuvádza.

"Mám pocit, že mnohí ľudia nenachádzajú alternatívu pre seba v ideách, programoch a konaní doteraz existujúcich strán, a aj preto vznikajú nové. Som presvedčený, že je potrebné sa viac orientovať na konkrétne riešenia a menej sa venovať iba emotívnemu popisovaniu problémov. Občania prirodzene od politikov očakávajú vidieť reálne výsledky. Divadlo dlhodobo nestačí," uviedol.

V regiónoch mieni s ľuďmi hovoriť o programových návrhoch, konkrétnych riešeniach. Vo videu na sociálnej sieti hovorí o pomoci mladým rodinám, o dôstojnom živote pre seniorov a spomína potrebu ďalších opatrení pre zdravotníctvo. Drucker nekonkretizoval, s kým by chcel spolupracovať, dôležité je pre neho hodnotové nastavenie ľudí, ich príbeh. "Som zástancom toho, že sa dnes netreba splašiť a hovoriť iba o nových tvárach, o ktorých nič nevieme a nepoznáme ich príbehy," podotkol.

Veľakrát sa podľa neho kupuje „mačka vo vreci“. "Potrebujete ľudí, ktorí v živote niečo dokázali, prekonali a ukázali, ako sa správajú v rôznych situáciách," doplnil Drucker, ktorý sa nedávno stretol napríklad s poslancami Národnej rady SR z klubu Mosta-Híd Katarínou Cséfalvayovou a Martinom Fedorom. Vyjadrenia expremiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica na svoju adresu komentovať nechce.

Fico v súvislosti s Druckerom nedávno hovoril o chovaní si hadov na prsiach a tiež, že Drucker nemá na to, aby chodil po regiónoch a lákal ľudí na riešenie sociálnych otázok. "To je typický kaviarenský liberálny politik. Je to typ projektu, ktorý nás nezaujíma a neohrozuje," povedal o Druckerovi a jeho možnej strane Fico.