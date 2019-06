Kiska je pripravený byť premiérom: Po rokoch Ficovej vlády všetci túžime po zmene, vyhlásila Remišová

Veronika Remišová

Zdroj: SITA/Jana Birošová

BRATISLAVA - Každý, kto vedie politickú stranu, by mal byť pripravený zastávať funkciu premiéra. Uviedla to poslankyňa NR SR Veronika Remišová, ktorá odišla z hnutia OĽaNO do vznikajúcej strany Andreja Kisku Za ľudí. Zároveň vyhlásila, že Kiska je pripravený byť premiérom.