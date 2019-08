Kiskova strana získala dostatok podpisov: Požiadal o jej registráciu

„Na programe pracujú desiatky expertov, ktorí to teraz musia veľmi dobre okresať a dať do podoby, aby každý jeden občan krajiny vedel, čo chceme pre krajinu spraviť. Ešte dôležitejší sú však ľudia. My predstavujeme špičkových odborníkov, ľudí, za ktorými sú výsledky,“ priblížil Kiska. Taktiež podotkol, že do snemu predstavia ďalšie tváre strany.

Jednou z nich je aj bývalá dvojka hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veronika Remišová, ktorá na brífingu zdôraznila, že v regiónoch videli obrovskú túžbu po zmene. „Ľudia nám na stretnutiach povedali, že chcú, aby sme tu mali štát, ktorý riadne funguje, ktorý ich ochráni a ktorému môžu dôverovať. To je naším cieľom, mať dobré riešenia pre fungujúci štát s ľuďmi, ktorí nielen majú dobré myšlienky, ale aj schopnosti, ako tieto myšlienky uviesť do praxe,“ objasnila Remišová.

Priblížila, že prvoradým cieľom strany bude spraviť poriadok s korupciou a zabezpečiť riadne fungovanie Policajného zboru. „Aby aj tým, ktorí si mysleli, že stoja nad zákonom, bolo učinené spravodlivosti zadosť. Čaká nás dlhá cesta a tvrdá práca, ale s podporou ľudí to zvládneme,“ dodala Remišová. Andrej Kiska predstavil stranu Za ľudí a jej tváre v polovici júna.

Sú nimi organizátor zhromaždení Za slušné Slovensko Juraj Šeliga, primátor Nitry Marek Hattas, bývalá europoslankyňa Jana Žitňanská, diplomat a riaditeľ think-tanku Carnegie Europe Tomáš Valášek, bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková, starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký či Kiskova spolupracovníčka z Kancelárie prezidenta SR Vladimíra Marcinková, ktorá je dcérou starostu Ledeckého. Neskôr do strany pribudla aj Veronika Remišová, ktorá bola predtým dvojkou hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Kiska avizuje, že strana bude stredová.