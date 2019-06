Parlament bude opäť voliť ústavných sudcov: Rokovať bude aj o vyššom rodičovskom príspevku

Procházka získal 74 hlasov poslancov. Do štvrtej voľby sudcov sa prihlásilo 16 uchádzačov. Keďže vo štvrtok zvolili jedného kandidáta, v utorok budú voliť spomedzi zvyšných 15. Poslanci NR SR hľadali chýbajúcich sudcov v tomto roku už trikrát, pričom z požadovaného počtu 18 kandidátov zvolili iba 12. Na Ústavnom súde SR stále chýbajú šiesti sudcovia z trinástich a košická inštitúcia funguje preto od februára v obmedzenom režime.

Medzi uchádzačmi sú dvaja nováčikovia Rudolf Čirč a Peter Kubík. Okrem nových kandidátov sa v utorok o post na košickom súde bude uchádzať aj štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner. V opakovanej voľbe NR SR sa bude hlasovať aj o Kataríne Čechovej, Ladislavovi Duditšovi, Michalovi Ďurišovi, Liborovi Duľovi, Borisovi Gerberym, Martine Jánošíkovej, Štefanovi Kseňákovi, Michalovi Matulníkovi, Petrovi Melicherovi, Zuzane Pitoňákovej, Petrovi Strakovi a Robertovi Šorlovi.

Poslanci dnes budú hlasovať len v jednom čase - o 17:00 a iba 45 minút. Potom budú voliť kandidátov na ústavných sudcov. Na schválenie, respektíve neschválenie, čaká niekoľko desiatok návrhov. Tie, ktoré zákonodarcovia nestihnú odhlasovať, sa presunú na stredu na 11:00.

Novela k penzijnému stropu a vyšší rodičovský príspevok

Šiesty rokovací deň 46. schôdze Národnej rady SR začnú poslanci rokovaním o návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý nadväzuje na ústavné zavedenie stropu na vek odchodu do dôchodku. Ako podmienky výchovy dieťaťa, za ktorých žene vznikne nárok ísť skôr do dôchodku, novela zákona definuje osobnú starostlivosť o dieťa najmenej 10 rokov do jeho plnoletosti, či najmenej päť rokov do plnoletosti, ak sa žena začala o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku.

Môže ísť pritom nielen o vlastné dieťa, ale aj dieťa osvojené, či dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Ak žena vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do penzie najneskôr v 63,5 roku, pri dvoch vychovaných deťoch v 63 rokoch a ženy, ktoré vychovali tri a viac detí, budú mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roka. Ostatné ženy a muži pôjdu do dôchodku najneskôr v 64 rokoch.

Ak dieťa zomrelo po dovŕšení šiestich mesiacov, podmienka výchovy dieťaťa s nárokom na zníženie dôchodkového veku bude splnená, ak sa matka starala o dieťa od jeho narodenia do úmrtia. Výnimkou budú prípady, ak žena podľa právoplatného rozhodnutia súdu spôsobila smrť dieťaťa úmyselným trestným činom. Podmienku výchovy dieťaťa však matka splní aj vtedy, ak sa osobne starala o dieťa najmenej posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

To isté obdobie výchovy tohto istého dieťaťa bude možné zohľadniť len jednému poistencovi. "Ak dieťa vychovali napríklad manželia v tom istom období spolu, jeho výchova sa v súlade s ústavou zohľadní prednostne žene," uviedli koaliční poslanci. Ak žene výchovu dieťaťa nebude možné zohľadniť, napríklad zomrie pred dosiahnutím dôchodkového veku, výchova dieťaťa sa pri stanovení penzijného veku zohľadní mužovi.

Zákonodárny zbor má doobeda rokovať aj o návrhu novely zákona o rodičovskom príspevku od poslancov za Smer-SD a SNS. Rodičovský príspevok v súčasnej sume 220,70 eura by sa mal od začiatku budúceho roka pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali, zvýšiť o 150 eur. Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, by mal rodičovský príspevok stúpnuť o 50 eur. Strana Smer-SD sa tak vybrala cestou výraznejšieho zvýšenia rodičovského príspevku a ustúpila od zámeru predĺžiť obdobie poberania materskej dávky.