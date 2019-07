Letné plány našich politikov: V kurze je "slovenské more", Cigániková chce absolvovať stáž

BRATISLAVA - Minulý týždeň sme sa už dozvedeli, kam pôjdu na dovolenku niektorí ministri. Tento týždeň sme si posvietili na ďalších členov slovenskej politickej scény. Ich dovolenkové plány nie sú prekvapivé. Viacerí sa chcú vybrať do Chorvátska, no našli sa aj takí, ktorí uprednostnili domáce prostredie a kontinuálnu prácu aj počas letného obdobia.

Ľubomír Galko zo SaS si leto rozdelí na niekoľko časti. "Budem aj pracovať a aj, samozrejme, dovolenkovať. Časť dovolenky strávim na Slovensku, časť strávim v Chorvátsku. Budem chodiť po regiónoch Slovensku a budem sa stretávať s ľuďmi na rôznych akciách, ako sú festivaly, jarmoky, futbalové turnaje a podobne," uviedol podpredseda liberálov.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

"S ľuďmi, čo budú mať záujem sa aj porozprávam o všetkom, čo ich bude zaujímať. Nebude to však predvolebná kampaň, len priateľské rozhovory, myslím si, že v lete treba ľudom od politiky dopriať oddych," uzavrel druhý muž strany Sloboda a Solidarita.

Leto v znamení práce pre novú stranu

Čerstvá členka vznikajúcej strany Za ľudí a odídenkyňa z Obyčajných ľudí a nezávislých osobností Veronika Remišová má na leto skôr domáci pohľad. "Leto budem tráviť len na Slovensku, zahraničnú dovolenku neplánujem. Keďže strana Za ľudí chystá letné aktivity v regiónoch, bude spoločne so mnou chodiť aj rodina, či už to bude zber podpisov alebo diskusie s ľuďmi. Napriek tomu, že politika je veľmi náročná na čas, tam, kde je to možné sa snažím zapájať aj rodinu," píše vo vyjadrení Remišová.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Celá letná sezóna však nebude len o práci. "Strana Za ľudí plánuje napríklad robiť pre ľudí aj aktivity v prírode, na to sa deti veľmi tešia. No a popritom dúfam, že stihneme spoločne nejaké túry, cyklovýlety, prípadne minidobrodružstvá ako splav rieky. Keďže sme boli skauti, pôjdeme spoločne s najmladším synom na pár dní na skautský tábor. Ja pomôžem s varením a on sa hádam naučí základy ako prežiť v prírode bez pomoci rodičov. Okrem toho s deťmi pomôžu starí rodičia a manžel. Už sa na to tešia," vyjadrila sa bývalá členka OĽaNO.

Dovolenka pri mori a stáž na poisťovni

Svoje pomerne netradičné a aj pracovné plány na leto popísala členka Výboru pre zdravotníctvo Janka Cigániková za stranu SaS. "Plánujem všetko. Aj dovolenku s deťmi pri mori, aj na Slovensku a aj prácu. Tento rok by som chcela ísť stážovať do zdravotnej poisťovne, aby som získala komplexný obraz o procesoch v zdravotníctve. Minulé leto som absolvovala stáž v nemocniciach, v ambulancii a v lekárni. Snažím sa tak získať čo najlepší kontakt s ľuďmi z praxe," uviedla Cigániková.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Predseda Mostu-Híd to bude mať tiež rozdelené na viacero častí. Veľké prázdninové plány sa však nekonajú. "NR SR síce počas letného obdobia nezasadá, ale to neznamená, že mám dva mesiace prázdnin. Po krátkej dovolenke pri "slovenskom mori" v druhej polovici júla sa aj tento rok stretávam s členmi a voličmi našej strany. Tieto stretnutia sú veľmi dôležité a podnetné, hlavne teraz, pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami," popísal svoju predstavu Bugár.

Zdroj: Topky/Maarty

Blížia sa najdôležitejšie voľby

Veľkú dovolenku nechystá ani Martin Poliačik. "Väčšinu času plánujem stráviť leto pracovne, keďže sú pred nami najdôležitejšie voľby, potrebujeme sa pripraviť, napísať program a prichystať kampaň. Nejaký čas však samozrejme strávim aj s rodinou a plánujem aj dovolenku," priznal Poliačik.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

"Minulý rok sme si spravili okružnú cestu po Slovensku, teraz plánujeme navštíviť kamarátku vo Francúzsku, takže pôjdeme mimo Slovenska. V týchto dňoch si nemôžme dovoliť poľaviť ani cez leto. Slovensko potrebuje výraznú politickú zmenu a na to, aby sme ju dosiahli, si nemôžme dovoliť v lete len oddychovať," uzavrel Poliačik.