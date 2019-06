Parlament začne týždeň zákonom o prokuratúre: Predmetom rokovania budú aj povinné škôlky

Pondelkové rokovanie sa začne vládnym návrhom, ktorý má upraviť vzťahy medzi slovenskou prokuratúrou a Európskou prokuratúrou, ktorá má na Slovensku pôsobiť od roku 2020. Návrh novely zákona o prokuratúre prerokujú poslanci v druhom čítaní. Európska prokuratúra má začať v SR pôsobiť od začiatku roka 2020, dozor nad vyšetrovaním závažnejších trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie budú vykonávať delegovaní európski prokurátori pôsobiaci na Úrade špeciálnej prokuratúry. Hlavným cieľom Európskej prokuratúry má byť zvýšenie úrovne ochrany finančných záujmov Európskej únie v členských štátoch.

Zákonodarcovia rozhodnú o povinnej predškolskej dochádzke. V prípade schválenia návrhu koaličných strán obec uloží pokutu do 331,50 eura zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý ohrozil jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbal starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa. Novela školského zákona má zaviesť povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky päťročné deti. So samotným zavedením povinnej škôlky nesúhlasí opozícia, rodičia detí so zdravotným znevýhodnením či Slovenská komora učiteľov.

Keďže plénum Národnej rady SR vo štvrtok 20. júna v tajnom hlasovaní vo štvrtej voľbe zvolilo iba jedného kandidáta na ústavného sudcu, Radoslava Procházku, v utorok popoludní sa uskutoční opakovaná voľba. Procházka získal 74 hlasov poslancov. Do štvrtej voľby sudcov sa prihlásilo 16 uchádzačov. Keďže vo štvrtok zvolili jedného kandidáta, v utorok budú voliť spomedzi zvyšných 15. Poslanci NR SR hľadali chýbajúcich sudcov v tomto roku už trikrát, pričom z požadovaného počtu 18 kandidátov zvolili iba 12. Na Ústavnom súde SR stále chýbajú šiesti sudcovia z trinástich a košická inštitúcia funguje preto od februára v obmedzenom režime.

Plénum by sa malo tento týždeň zaoberať v druhom čítaní aj návrhom novely tlačového zákona od poslancov za stranu Smer-SD Dušana Jarjabka a Miroslava Číža. Opätovne chcú zaviesť právo na odpoveď ako aj pokuty v podobe, v akej boli v zákone v roku 2008. Ako uviedli v pléne, týmto návrhom zákona sa možnosti uplatnenia práva na odpoveď rozširujú v zmysle pôvodného znenia tlačového zákona.