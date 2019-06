Na školách by mali pôsobiť ľudia, ktorí majú chuť meniť veci k lepšiemu, povedal Sopko

Miroslav Sopko

Zdroj: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA - Na školách by mali pôsobiť ľudia, ktorí majú chuť meniť veci k lepšiemu, skúsení riaditelia by mali svoje poznatky z praxe odovzdávať ďalej napríklad v exekutíve. Tvrdí to poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Sopko (OĽaNO). Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii v súvislosti s predkladanou novelou zákona o štátnej správe a školskej samospráve. Návrh by mal obmedziť počet funkčných období riaditeľov škôl.