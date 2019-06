Kiska prednášal správy o stave republiky pravidelne: Hovoril o zdravotníctve a dôvere ľudí v štát

BRATISLAVA - Správu o stave republiky predniesol prezident Andrej Kiska počas svojho funkčného obdobia štyrikrát. Bolo to v rokoch 2015, 2016, 2017 a 2018. Pred poslancami vystúpil vždy v termíne okolo inaugurácie, teda v polovici júna. Okrem toho dvakrát požiadal o mimoriadne vystúpenie v Národnej rade SR. Prvý raz to bolo v roku 2014 pri kauzách v zdravotníctve. Druhý raz mimoriadne vystúpil vo februári tohto roka pred voľbou kandidátov na ústavných sudcov. Vo všetkých správach sa prezident venoval trom oblastiam – zdravotníctvu, školstvu a dôvere ľudí v štát.

Na posilnenie dôvery v štát a jeho inštitúcie apeloval Kiska už v prvom prejave v roku 2015. Vyzdvihol, že sa Slovensku ekonomicky dobre darí. Slovensko neprišlo o pracovné miesta a hospodárske výsledky, prišlo však o vieru v úspech, domnieval sa vtedy prezident. Ocenil aj dobrý vývoj verejných financií a zmienil aj udržateľnosť systému dôchodkov. Dôraz kládol na zdravotníctvo a školstvo, najmä to základné. Časť prejavu venoval aj modernizácii ozbrojených síl.

Správu o stave republiky v roku 2016 začal prezident Kiska slovenským predsedníctvom v Rade EÚ. Keďže bolo krátko po voľbách do NR SR a zostavení novej vlády, vrátil sa aj k tejto téme. Hovoril však aj o kauzách vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka a s tým podľa neho súvisiacou dôverou ľudí v štát, jeho inštitúcie a rovnosti pred zákonom. Ďalším bodom bol extrémizmus a nacionalizmus. Venoval sa aj tradičným témam – zdravotníctvu a školstvu, najmä v súvislosti s Rómami.

Otázky školstva a zdravotníctva boli témou aj v predvolebnej kampani pred parlamentnými voľbami. V roku 2017 však podľa prezidenta išli do úzadia. Kiska opätovne hovoril o dôvere ľudí v štát, korupcii, protestoch mladých proti korupcii a Kaliňákovi. Pokiaľ ide o ukotvenie Slovenska, výhody členstva v EÚ a NATO, podľa neho ľuďom už zovšedneli. Vo svojej správe sa zmienil aj o voľbe generálneho riaditeľa RTVS a Rómoch.

Kiskovu poslednú správu o stave republiky v roku 2018 ovplyvnila vražda novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Prezident povedal, že správou o stave republiky je práve posledná Kuciakova nedokončená reportáž. Hovoril o chybách vo vyšetrovaní a kauzách, ktoré sa po vražde prevalili na verejnosť – kauzách v poľnohospodárstve a problémoch malých farmárov. Pokiaľ ide o školstvo a zdravotníctvo, Kiska povedal, že by mohol zopakovať celé state z predchádzajúcich prejavov. Prezident sa v prejave venoval aj dopravným projektom a starnutiu populácie.

V roku 2014 pre kauzy v zdravotníctve Kiska požiadal o mimoriadne vystúpenie v NR SR. Urobil tak v čase, keď pre tieto kauzy odišiel z postu predsedu NR SR Pavol Paška. Kiska tvrdil, že ak dokážeme bojovať s daňovými únikmi finančnou kobrou, prišiel čas na to, aby svoju kobru malo aj zdravotníctvo. Prezident vtedy tvrdil, že vláda, parlament, ale aj daňové úrady, polícia a justícia by mali vyslať do zdravotníctva správu, že sa začnú veci nazývať pravými menami a že sa zastavia neoprávnené zisky firiem a ľudí z úzadia nášho zdravotníctva. Veľká časť ľudí na Slovensku je podľa hlavy štátu presvedčená, že v zdravotníctve fungujú na prvom mieste politické záujmy, záujmy dodávateľov zdravotníckych zariadení, záujmy poisťovní, až potom sú niekde záujmy lekárov a personálu a pacient je v našom zdravotníctve na poslednom mieste.

Naposledy sa prezident Kiska poslancom prihovoril vo februári tohto roka. Bolo to deväť dní pred tým, ako sa skončilo funkčné obdobie deviatim ústavným sudcom. „To, ako dnešná voľba dopadne, bude pre budúcnosť Slovenska a dôveru ľudí v štát, demokraciu a spravodlivosť nesmierne dôležité,“ povedal vtedy Kiska. Dodnes nie sú všetci kandidáti zvolení, šesť sudcov teda bude musieť vybrať až Zuzana Čaputová.

Podľa Kisku bolo v prvom kole voľby dostatok kvalitných uchádzačov. Prezident ocenil, že vďaka verejným vypočutiam, na ktorých sa zúčastnili aj jeho ľudia, lepšie spoznali názory a motivácie záujemcov. Prezident poslancom pripomenul dôležitosť Ústavného súdu SR a to, že výsledok hlasovania bude dôležitým signálom verejnosti. Prezident zároveň vtedy avizoval snahu vybrať deviatich chýbajúcich sudcov, aby mohol košický súd riadne fungovať.

Kiska počas svojho päťročného funkčného obdobia vystúpil s viacerými prejavmi. Slovákom sa prihováral 1. januára s novoročným prejavom, pravidelne vystupoval aj na bezpečnostnej konferencii Globsec. Zúčastňoval sa aj na začiatku Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov. Pravidelne vystupoval aj pri historických výročiach.

Prezident Andrej Kiska končí vo funkcii prezidenta. V sobotu 15. júna ho nahradí Zuzana Čaputová. Andrej Kiska po uplynutí mandátu smeruje do straníckej politiky.