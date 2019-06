Takto sa robí v Bratislavskom kraji reforma školstva

Reforma školstva sa dá robiť aj v malom. To je heslo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) odkedy do jeho vedenia nastúpil Juraj Droba. „Určili sme si dve hlavné priority: školstvo a doprava. Tieto dve oblasti chceme v našom kraji posunúť čo najďalej,“ hovorí Droba.

„S reformou školstva nechceme čakať na ministerstvo. Župa nemusí byť len nečinný úrad, ktorý školy iba udržuje pri živote. Na župe chceme podmienky v školstve stále zlepšovať. Tak pre študentov, ako aj pre učiteľov,“ vysvetľuje Branislav Gröhling, ktorý na župe pôsobí ako poradca pre školstvo.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Po nástupe na župu riešili dve hlavné otázky: Ako podporiť učiteľov? A ako zlepšiť štúdium pre študentov? Na svojich 54 stredných školách župa ukazuje, ako sa dajú tieto ciele dosiahnuť.

Zdroj: náborová kampaň BSK „Stredná pre mňa“

Učiteľom župných škôl preto preplácajú aktivity so študentmi mimo vyučovania – krúžky, semináre, súťaže a iné činnosti, za ktoré doposiaľ neboli platení. Mesačne tak župa posiela školám vyše 107-tisíc eur. „Považujeme to za niečo, čo ocenia všetci – učitelia sú náležite zaplatení za svoju prácu, študenti zmysluplne trávia čas a to isto ocenia aj ich rodičia,“ hovorí Gröhling.

Práve v bratislavskom kraji je cítiť nedostatok nových učiteľov, pre ktorých nie je nástupný plat zaujímavý. Župa preto pripláca začínajúcim učiteľom 100 eur k platu a aby podporila generačnú obmenu, navyšuje odchodné pre končiacich učiteľom. Všetci učitelia majú tiež možnosť bezplatne študovať cudzí jazyk na štátnej jazykovej škole – tieto kurzy využíva skoro 300 učiteľov.

Zdroj: náborový vizuál „Hľadáme učiteľov / učiteľky na BSK“

Kraj sa zameral aj na ponuku štúdia. Otvoril mnohé žiadané odbory na stredných odborných školách. Medzi nimi aj interiérový dizajn či veterinárne zdravotníctvo. Najžiadanejší je odbor IT. Ďalej župa spustila a otvorila bilingválne štúdium na 4 gymnáziách, o ktoré je rovnako veľký záujem.

Zdroj: Facebook stránka BSK www.facebook.com/strednapremna/

Župa tiež začala školám pomáhať so získavaním grantov. Výsledkom sú granty na Erasmus+ za viac ako 471-tisíc eur vďaka ktorým si budú môcť študenti odborných škôl vyskúšať odbornú stáž v zahraničí.

BSK nezabúda ani na priestory a vybavenie. „Robíme všetko preto, aby sme dohnali modernizačný dlh, ktorý sme zdedili,“ hovorí Droba. Za prvých 5 mesiacov tohto roka BSK investoval do škôl 3 milióny eur. Súčasťou balíka je aj paušálna platba vo výške 5-tisíc eur pre každú školu na drobné nákupy, revízie či opravy.

Aj vďaka týmto opatreniam stúpol tento rok počet prihlášok na župné školy o 15 %. „O školstve všetci radi rozprávajú. Ale my radšej konáme. Sme radi, že je to vidieť aj navonok,“ hovorí župan Juraj Droba.

„Našim cieľom je mať školy, kde budú učitelia, študenti aj rodičia čo najspokojnejší. Ak neprichádza reforma školstva zhora, musíme reformovať školstvo my, zdola,“ uzatvára Branislav Gröhling.

- reklamná správa -