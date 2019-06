Politológ hodnotí Kiskov štart: Bolo by lepšie, ak by vstúpil do PS alebo Spolu

BRATISLAVA - Andrej Kiska predstavil v pondelok svoju stranu Za ľudí. Na tento moment sa čakalo niekoľko mesiacov. Politológ Radoslav Štefančík zhodnotil názov i celkový vizuál strany. Podľa neho má vo voľbách šancu získať okolo desiatich, no lepšie by bolo, keby vstúpil do Progresívneho Slovenska alebo Spolu. Jeho strana prichádza neskoro.

Ako by ste zhodnotili názov Za ľudí? Mnohí hovoria, že to evokuje volebné motto strany Smer „Robíme pre ľudí“.

Marketéri strany Za ľudí si zrejme povedali, že idú predať sáčkovú polievku, tak jej musia vymyslieť nejaký dobrý obal. Ale strana nie je sáčková polievka. Názov je hrozný, nič nehovoriaci, s ambíciou osloviť každého a nikoho neuraziť. V každom prípade pri písaní strany bude dôležité písať správne diakritiku, lebo pri menšom posune mäkčeňov z toho vznikne niečo nemilé.

Myslíte si, že mohol byť pri výbere názvu kreatívnejší? Rovnako aj pri výbere farby, resp. celkového výzoru loga.

Vizuál strany Za ľudí pripomína vizuál Slovenskej pošty. Takže poštára Janka sme tu už mali, teraz možno príde poštár Andrej.

Kiska uviedol, že spája starých i mladých. Sú ľudia, ktorých zatiaľ uviedol, dobrým výberom? Osloví tým svoju voličskú základňu?

Oslovil mladých i starých, mužov i ženy. A hoci sa snaží prihliadať aj na regionálny rozmer, prevaha Bratislavy je zatiaľ zrejmá a to aj napriek tomu, že jedna z jeho obsahových priorít je vrátiť politiku do regiónov. Na druhej strane, Kiska predstavil ambíciu budovať silnú stranu aj v regiónoch, len akosi zabudol, kto všetko z tých známych ľudí budú robiť bežnú mravenčiu stranícku politiku.

Zdroj: TASR/Dušan Hein

Ešte stále nie je isté, či sa spojí vo volebnej koalícii so stranami PS a Spolu. Bol by to podľa vás dobrý krok alebo by mal Kiska ostať „sám vojak v poli“?

Strana Andreja Kisku je niečo, čo vzniká neskoro. Ak by sa s nimi spojil, hoci len tajnou dohodou, pred rokom, malo by to väčší význam. Ale vtedy sa mu zrejme málilo deliť koláč rovnakým dielom. Ale uvidíme, aké preferencie bude mať jeho strana. Pri šiestich percentách ale veľa vody nenamúti. Spojenie s PS a Spolu je preto prirodzeným vyústením jeho snáh. Aj za cenu toho, že predsedom vlády bude niekto iný.

Myslíte si, že šiel na to Kiska dobre? Mnohí kritizujú to, že oznámil stranu, ešte keď bol prezidentom.

Aspoň sme mali jasno v tom, že má politické ambície a chce pôsobiť aj v straníckej politike. Horšie by bolo, keby to dal na Procházku, v zmysle trikrát nie a potom zrazu áno. Kiska však dlho vajatal, nevedel sa rozhodnúť, posúval termín definitívneho rozhodnutia a nerozhodnutí polici v politike majú menej miesta než tí, ktorí svoje rozhodnutia vedia jasne a zrozumiteľne formulovať.

Nebolo by lepšie, ak by ľudí aj stranu predstavil až potom?

To by sa jednak neutajilo a pôsobilo by to neúprimne. Je tu však ešte jedna ideálnejšia alternatíva. Pred časom dostal ponuku postaviť sa na čelo kandidátky PS a Spolu, ale tú údajne odmietol.

Zdroj: TASR/Dušan Hein

V prieskume dôveryhodnosti klesol na piatu priečku. Čo to podľa vás spôsobilo?

S každým prezidentom sa spája vysoká miera dôvery. Spôsobené je to tým, že sa od priamych politických konfliktov držia bokom, prakticky nemajú žiadnu vládnu zodpovednosť, takže ich činnosť spočíva v reprezentovaní krajiny a v prednášaní kritických alebo pochvalných prejavov. V takejto situácii musí mať každý politik preferencie vysoké. Ale akonáhle vstupujete do straníckeho ringu, strácate na dôvere u tých ľudí, ktorým ako straník bezprostredne konkurujete. To isté sa stalo aj s Andrejom Kiskom. Z dôveryhodného prezidenta sa stal jednoduchý politik s priemernou dôverou a tomu to určite zrátajú pri prvej príležitosti nielen koaliční, ale určite aj opoziční politici.

Čo sa jeho strany týka, získala 6 aj niečo percenta. Aký je podľa jeho reálny potenciál (koľko percent by mohol dosiahnuť)?

Po úspechu PS a Spolu sa to ťažko hodnotí. Ale predpokladám, že do tých 10 percent určite.

Čo hovoríte na jeho program?

Kiska je dlhodobý kritik dezolátneho stavu nášho zdravotníctva. Takže je prirodzené, že začína touto témou. V školstve a justícii sú tiež dlhodobé problémy. Aby oslovil voličov však nebude stačiť upozorniť na katastrofálny stav týchto rezortov, ale rovnako predstaviť základné črty riešení existujúcich problémov.