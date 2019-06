Kiska vstúpil do boja o moc: Mladí, starí aj pomoc Radičovej! Stranu predstavil v srdci Slovenska

Andrej Kiska oznámil, že ostáva v politike koncom minulého roka. V apríli uviedol, že založí vlastnú stranu a postupne sa začali objavovať prvé informácie i mená. Síce chcel detaily strany oznámiť až dnes, už v piatok uniklo meno jeho strany, ktorá sa bude volať Za ľudí. Krátko pred tlačovkou zmenili aj logo stránky Je nás viac.

Toto je najlepší tím pre Slovensko

Tlačovka Andreja Kisku začala vystúpením stredoškoláka Mareka Macha zo Senice, ktorý založil iniciatívu Mladí proti fašizmu. Chcel vyjadriť podporu slšnej proeurópskej a prodemokratickej politike. Kiska chce so svojou stranou a jej predstaviteľmi urobiť všetko pre to, aby vrátil Slovensko ľuďom. „Strana Za ľudí nie je projekt jedného človeka. Toto nie je strana jedného človeka. Toto je najlepší tím pre Slovensko a dnes tu predstavujeme jeho jadro,“ povedal.

„Spájame staré pasty a mladé pušky,“ uviedol Kiska s tým, že takto rád charakterizuje všetkých ľudí. „Chceme osloviť ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že každý na Slovensku musí mať rovnakú šancu. Našou ambíciou je ponúknuť alternatívu aj tým, ktorí nevidia alternatívu v súčasnej opozícii,“ uviedol Kiska. Jeho strana chce vystriedať vládu Smeru-SD.

„Nepúšťame žiadne marketingové balóniky, ukazujeme skutočných ľudí, ktorí majú niečo za sebou,“ uviedol. Program strany má 125 téz a predstaviť ho plánujú v septembri po sneme strany. „Ale už dnes s nami pracuje 72 špičkových odborníkov. Týchto 72 expertov pripravilo zatiaľ 125 programových téz, konkrétnych návrhov na zmeny, ktoré chceme urobiť. Osobne som rád, že nám s programom pomáha pani Iveta Radičová,“ povedal Kiska.

Na úvod predstavil päť základných priorít

Kiska predstavil aj základné priority vznikajúcej strany. Chce lepšie zdravotníctvo, školstvo, spravodlivosť pre všetkých a opatrenia v oblasti životného prostredia. Okrem už ohlásených mien spomína napríklad primátorky Zvolena a Lučenca, Lenku Balkovičová a Alexandru Pivkovú. „Od dnes neexistuje strana Andreja Kisku, vzniká strana Za ľudí,“ povedal s tým, že pôjde o veľkú stranu a širokou členskou základňou. Okrem známych členov predstavil Kiska aj primátorku Zvolena Lenku Balkovičová, primátorku Lučenca Alexandru Pivkovú či poradca exprezidenta pre vnútornú politiku Michal Luciak.

Kiska povedal, že k jeho strane sa hlásia ľudia, ktorí nevedia koho voliť. „Je logické, že voliči Trubana či Sulíka nechcú voliť Andreja Kisku, a naopak.“ Bývalý prezident chce osloviť ľudí, ktorí nevidia alternatívu k súčasnej opozícii. Chce spolupracovať s KDH, OĽaNO, SaS, PS a Spolu.

„Neposielajme si výzvy cez médiá, kedy sa máme stretnúť a kedy vidieť, všetci máme na seba telefónne čísla. Stretnime sa a potom predstúpme pred novinárov a hovorme o tom, ako si tú spoluprácu predstavujeme.“ Andrej Kiska by bol rád, keby sa k strane Za ľudí pridala aj Veronika Remišová z OĽaNO, no jej príchod zatiaľ neohlásil. Povedal, že počas leta bude postupne predstavovať ďalších ľudí.

PS a Spolu gratuluje Kiskovi: Máme viac spoločných názorov, než sme si mysleli

Koalícia PS a Spolu zagratulovali Kiskovi ku vzniku strany. „Z tlačovej konferencie je jasné, že máme ešte viac spoločných cieľov a názorov, ako sme si mysleli. Veríme, že sa nové hnutie nerozhodne ísť cestou starej generácie politikov - hádkami so SMERom ale aj medzi sebou, a čoskoro si sadneme za rokovací stôl o našej spolupráci, posielame Andrejovi Kiskovi návrhy najskorších termínov. Ľudia totiž nevolia Trubana, Beblavého či Kisku, ale volia zmenu a spoluprácu,“ uviedli v stanovisku.

Žiadna pomsta ma nezastraší

Žiadna pomsta zo strany expremiéra Roberta Fica ma nezastraší, povedal dnes Andrej Kiska. Odpovedal tak na dnešnej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici na otázku, či sa nebojí, že teraz, keď už nie je vo funkcii prezidenta, ho obvinia v kauze KTAG. „Cítim sa podstatne silnejší. Doteraz som tej špine čelil sám, teraz za mnou stoja ľudia. Toto nie je o mne, ale o strane a žiaden politický útok nás v tomto boji nezastaví,“ dodal.

Kiska, ktorý do 15. júna zastával funkciu prezidenta, sa domnieva, že túto kauzu na neho vytiahol Robert Fico ako odplatu za to, že ho odmietol vymenovať na post predsedu Ústavného súdu SR. Kiska už dávnejšie priznal, že očakáva obvinenie.

Spájanie

Keď Kiska oznámil svoj zámer ostať v politike a začali sa objavovať prvé špekulácie o jeho možnej strane, v hre boli dve možnosti. Buď založí vlastnú stranu, alebo vstúpi do jednej z dvoch nových strán na politickej scéne - do Progresívneho Slovenska alebo do Spolu. Nakoniec sa rozhodol pre vlastný projekt. Potvrdil to začiatkom apríla, kedy zverejnil video na sociálnej sieti.

PS a Spolu ho však naďalej vyzývajú na spoluprácu. Minulý týždeň oznámili, že pôjdu do parlamentných volieb v koalícii a podpísali koaličnú zmluvu na päť rokov. Čo sa týka lídra, stále nie je rozhodnuté. Michal Truban aj Miroslav Beblavý uviedli, že sa o poste lídra budú rozprávať cez leto a čakajú aj na to, či sa Kiska rozhodne pridať do ich koalície, alebo pôjde do volieb samostatne. Pred pár dňami však uviedol, že je potrebné sa spájať.

Prvé mená

Prvým, ktorý sa rozhodol oficiálne oznámiť svoj vstup do strany bol starosta Spišského Štvrtka Vladimír Ledecký. O pár hodín na to sa pridal aj bývalý hovorca a organizátor protestov z iniciatívy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga. Postupne sa začlai pridávať ďalší - primátor Hlohovca Miroslav Kollár, bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková a bývalá europoslankyňa Jana Žitňanská. K posledným trom menám patrí aj súčasný primátor Nitry Marek Hattas.

Marek Hattas

Pred pár hodinami oficiálne oznámil svoj vstup do strany aj Marek Hattas, súčasný primátor Nitry, ktorý v minulosti takisto organizoval protesty Za slušné Slovensko. „Súboj o jej podobu pre mňa nekončí úspešnými komunálnymi voľbami. Budúci rok nás čakajú dôležité parlamentné voľby a ja som rozhodol pridať k politickému hnutiu Andreja Kisku,“ uviedol na sociálnej sieti.

Tomáš Valášek

V nedeľu sa do Kiskovej strany pridal aj bývalý veľvyslanec Slovenska pri NATO a súčasný riaditeľ Carnegie Europe Tomáš Valášek. „Diplomati vraj nemajú vstupovať do politiky. Ale niekedy príde čas, keď by ostať bokom bolo chybou. Práve teraz je taký moment. Prebieha zápas o smerovanie našej krajiny,“ napísal na sociálnej sieti. „Ste pripravení vytvárať budúcnosť Slovenska a Európy? Andrej Kiska a naša strana áno.“

Tomáš Meravý

V sobotu oznámil svoj vstup do strany aj Tomáš Meravý, ktorý v minulosti pracoval ako ekonomický expert na ministerstve financií aj ako hlavný ekonóm thnik-tanku Globsec. V strane sa chce venovať ekonomike a verejným financiám. „Zažívame dnes dobré časy, no bolo by veľkou chybou zaspať na vavrínoch. Slovensko patrí k úspešným príbehom postkomunistickej transformácie, zabudlo si však urobiť niektoré domáce úlohy. Ak budeme nečinní, doplatíme na to nielen my, ale predovšetkým naše deti,“ napísal.