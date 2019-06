MIMORIADNE Matovičovi sa rozpadá OĽaNO! Remišová a ďalší štyria poslanci končia

BRATISLAVA - To, o čom sa hovorí už dlhé týždne, je potvrdené. Z hnutia OĽaNO odchádza Veronika Remišová spolu s ďalšími štyrmi poslancami. Zatiaľ nie je jasné, či vstúpi do strany Andreja Kisku za ľudí. Pred pár dňami predstavil líder hnutia Igor Matovič novú platformu Odvážne, v rámci ktorej ponúkol pol kandidátku odvážnym kresťanom. Matovič o odchode nevedel.

Z OĽaNO odchádzajú piati poslanci. Medzi nimi je aj Veronika Remišová, o ktorej odchode sa dlho povrávalo. Zatiaľ stále nie je známe, či sa pripojí k strane Andreja Kisku. Informáciu priniesol portál Aktuality.sk. Remišová svoj odchod o pár minúť potvrdila aj na sociálnej sieti. Z OĽaNO odišli aj Elena Červeňáková, Soňa Gaborčáková, Jozef Lukáč a Anna Verešová. Hnutiu ostalo desať poslancov.

Nespokojnosť v radoch hnutia

Veronika Remišová nebude v budúcich voľbách kandidovať za hnutie OĽaNO. Remišová sa zároveň v utorok vzdala funkcie predsedníčky poslaneckého klubu hnutia. Spolu s ňou to oznámili ďalší štyria poslanci.

Anna Verešová v reakcii pre Topky uviedla, že nemôže odísť z OĽaNO, keďže som nikdy nebola členkou hnutia. To, že za hnutie kandidovať nebude, potvrdila. „Politiku pre ľudí je možné robiť iba s ľuďmi v regiónoch. Opakovane som vo vnútri poslaneckého klubu hovorila, že musíme našich sympatizantov, ľudí v regiónoch, zapojiť do spolurozhodovania, že musíme mať štruktúry, aby aj oni mohli voliť a byť volení. Nestalo sa. Je to škoda. Ľudí v regiónoch nemôžeme poznať iba pred voľbami,“ uviedla pre Topky Verešová.

Matovič o tom nevedel

Odchod nastal krátko pred tlačovkou Igora Matoviča. „Pre mňa je to úplne nová informácia. Nevedel som o žiadnom odchode. Trošku v tom vidím zlomyseľnosť, že to bolo presne naplánované na dnes. Nebudem teraz na tieto otázky odpovedať. Na túto tému budeme mať tlačovku poslaneckého klubu,“ povedal Matovič v reakcii na odchod Remišovej a ďalších poslancov. Tlačovka bude o dve hodiny. „Podľa odchádzajúcich poslancov, o ktorých som čítal, ide o ľudí, ktorí nemajú šancu sa prekrúžkovať v nasledujúcich voľbách,“ dodal Matovič.

Remišová komentovala svoj odchod aj na sociálnej sieti. „Svoj boj za spravodlivé Slovensko bez korupcie ale nikdy nevzdám,“ napísala. „V roku 2016 som prijala pozvanie na kandidátku hnutia OĽaNO s víziou robiť poctivú politiku s ľuďmi a pre ľudí. Za pozvanie do politiky vďačím najmä dvom odvážnym ženám, ktoré už v poslaneckom klube nie sú, ale boli pre mňa garantom zmysluplnej politiky,“ uviedla.

Podľa Remišovej sa politika nedá robiť bez ľudí. „Osamelí bežci nikdy toho veľa nedokázali. Hoci som sa nemohla stať členkou hnutia, pre jeho úspech som posledné roky robila všetko. Často chodila aj do regiónov a počúvala ľudí, ich problémy, ktoré sa človek dozvie, len keď príde za nimi,“ uviedla s tým, že míľnikom boli župné voľby, kedy sa začala vlna zmeny v spoločnosti.

Politika prázdneho marketingu

„Podarilo sa nám s kolegami z opozície vymeniť väčšinu vedenia v krajoch. Vtedy som dúfala, že to je signál, aby aj hnutie OĽaNO prestalo byť uzatvorenou skupinou pár ľudí a fungovalo ako otvorené hnutie, s pevnými základmi v regiónoch, spoločne sme o tom často diskutovali aj s kolegami. Ani po ôsmich rokoch existencie hnutia sa to však nestalo. Bez účasti ľudí a ich spolurozhodovania sa politika robiť nedá, pretože ináč je to len politika prázdneho marketingu,“ napísala Remišová.