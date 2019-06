Prvé reakcie na Kiskovu novú stranu: Matovič hovorí o nepriateľskom akte, pre Fica nič neznamená

Väčšina politikov a politických strán jeho novú stranu rešpektuje. Igor Matovič kritizoval fakt, že sa chce spájať, no zároveň mu chce stranu rozbiť, pretože by bol rád, keby Remišová vstúpila do jeho klubu. PS a Spolu mu gratulujú, Sme rodina je pripravená na spoluprácu a pre Roberta Fica to nič neznamená.

Máme viac spoločné, než sme si mysleli

Koalícia PS a Spolu zagratulovali Kiskovi ku vzniku strany. „Z tlačovej konferencie je jasné, že máme ešte viac spoločných cieľov a názorov, ako sme si mysleli. Veríme, že sa nové hnutie nerozhodne ísť cestou starej generácie politikov - hádkami so SMERom ale aj medzi sebou, a čoskoro si sadneme za rokovací stôl o našej spolupráci, posielame Andrejovi Kiskovi návrhy najskorších termínov. Ľudia totiž nevolia Trubana, Beblavého či Kisku, ale volia zmenu a spoluprácu,“ uviedli v stanovisku.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pre Fica to nič neznamená

Robert Fico dnes v parlamente v reakcii na Kiskovu stranu ostro kritizoval jeho minulosť. „Keby ste nedržali nad pánom Kiskom ochrannú ruku, ako ste držali celé roky, tak pán Kiska nemôže dnes vyjsť z domu v Poprade Nikdy v histórii Slovenska nedostala prezidentská funkcia tak „nafrak“ ako v jeho prípade,“ uviedol a spomenul kauzu KTAG, sporné pozemky vo Veľkom Slavkove, služobné cesty lietadlom či úžeru.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Jeho nikto neprijal. Nikto. Spojené štáty, Rusko, Čína. Každý ho odignoroval, pretože nadával na vlastnú krajinu. Pre mňa pán Kiska neznamená absolutne nič a tak ho, myslím si, vnímajú aj voliči Smeru,“ povedal. „My vôbec nevnímame, neriešime. To je problém liberálov, opozície, toto sa Smeru-SD nedotýka.“ Na otázku či vylučuje koalíciu s Kiskom uviedol, že nebude rozprávať, čo bude. Pre neho je dôležitý výsledok volieb a potom sa rozhodne. „Ja si nemôžem pána Kisku vážiť, lebo ma veľakrát oklamal. Podal mi ruku a nikdy nedodržal konkrétne slovo. pre mňa jeho strana neznamená nič a viac sa ňou nebudem zaoberať,“ dodal.

Matovič hovorí o nepriateľskom čine

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič uviedol, že ide o slová vs. činy. „Pán Kiska na tlačovke viackrát povedal, že by veľmi rád s hnutím OĽANO spolupracoval. Zároveň však jedným dychom dodal, že by veľmi rád rozbil náš poslanecký klub, t.j. vraj bude veľmi rád, ak predsedníčka nášho poslaneckého klubu Veronika Remišová vstúpi do jeho Zaludi.sk,“ uviedol s tým, že je veľmi jednoduché povedal tisíc ľúbivých slov. „Ale najlepšie slová sú vždy len skutky. Podávať ruku na spoluprácu a zároveň cielene rozbíjať poslanecký klub toho istého subjektu, nie je snaha o priateľskú spoluprácu, ale nepriateľský čin,“ dodal.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Kollár nevylúčil spoluprácu so stranou Za ľudí

Boris Kollár nevylúčil spoluprácu jeho strany Sme rodina s novou stranou exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí napriek tomu, že sám Kiska dnes možnú spoluprácu s ním nespomenul. „Možno nás život dotlačí, že budeme musieť spolupracovať. Ja to nechávam otvorené. Viem si predstaviť spoluprácu s každou politickou stranou, ktorá aspoň trochu ctí zákony a ľud tejto krajiny,“ vyhlásil dnes Kollár. Zároveň pripomenul, že Kiskova strana má veľmi rozdielne názory na viacero oblastí, napríklad na migráciu či LGBTI. Kollár nepredpokladá, že by niekto zo Sme rodina odišiel do novej strany Za ľudí.

Zdroj: SITA/AP Photo/Luca Bruno

Zodpovednosť je o tom, že to neurobíte

Ani predseda KDH Alojz Hlina nebol z Kiskovej strany nadšení. Podľa jeho slov keďže umožňuje demokraciu vznik novej strany, umožňuje mu to aj slobodne komentovať. „Rozmýšľam, keď už vznikne tristopäťdesiata politická strana a štyristotridsiatasiedma platforma, bude to už stačiť? Čím viac strán, tým viac demokracie? Naozaj si niekto myslí, že to takto funguje? Demokracia je o tom, že to môžete urobiť. No zodpovednosť je o tom, že to neurobíte,“ myslí si Hlina.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Podľa neho Slovensko nepotrebuje ďalšiu politickú stranu, no potrebuje nových ľudí v politike. „Slovensko potrebuje katedrálu a aj novú stavbu. Katedrála je tu iba jedna a je ňou KDH, novostavieb je na Slovensku však už veľa. Obzvlášť je problém, ak novostavby chcú zatieniť katedrálu, či dokonca ju zbúrať,“ uviedol s tým, že novej strane netlieska, no ako demokrat ju rešpektuje. „Zlá správa pre Slovenśko je, že vznikla ďalšia nová strana. Dobrá správa je, že sú v nej ľudia, ktorí majú miesto v slovenskej politike.“

Kiskova strana nie je prekvapením

Politická strana Andreja Kisku nie je pre predsedu NR SR Andreja Danka žiadnym prekvapením. "Prekvapením je len Juraj Šeliga, ktorý sa tváril ako občiansky aktivista, ale taký je život. Ľudia si musia urobiť svoj názor, vysvetliť si niektoré súvislosti, konania týchto ľudí," povedal Danko na dnešnom brífingu s tým, že rešpektuje každú novovzniknutú stranu ako súpera v politickom boji. Podľa neho budú mať svoj program, vízie a viac to nekomentoval.

Kiskova strana sa bude orientovať na témy, ktoré ako prezident akcentoval päť rokov

Pripravovaná politická strana Andreja Kisku Za ľudí sa bude zameriavať predovšetkým na témy, ktoré ako prezident akcentoval posledných päť rokov, napríklad spravodlivosť alebo ochrana slabších. Povedal to politológ Grigorij Mesežnikov s tým, že strana sa profiluje ako stredo-pravá a mierne konzervatívna, čo dokazujú aj ľudia, s ktorými sa doteraz dohodol na spolupráci. „Ide o projekt, ktorý má šancu zasiahnuť do aktuálnych pomerov na politickej scéne,“ uviedol s tým, že strana má potenciál rásť a oslovovať napríklad aj nerozhodnutých voličov.

Pri strane Za ľudí je podľa Mesežnikova najpodstatnejšie, že ide o stranu bývalého prezidenta. „Či je tam jeden poslanec navyše alebo nie, to nerozhoduje," povedal v súvislosti s tým, že po boku Kisku sa zatiaľ s výnimkou Jany Žitňanskej neprezentovali postavy známe z parlamentnej politiky. „Keby to bolo naopak, bolo by mu vyčítané, že prečo staré tváre,“ dodal Mesežnikov.